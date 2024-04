Le serie Netflix in uscita ad aprile 2024

Roma, 3 aprile 2024 – Il mese di aprile 2024 di Netflix assicura novità e anche nuove stagioni di serie tv che già conosciamo. Scopriamo insieme i titoli in questa guida che potrà tornarvi utile per le prossime settimane.

Le serie tv in uscita su Netflix ad aprile 2024

Dal 4 aprile è sbarcata “Ripley”, un nuovo adattamento dopo le due pellicole cinematografiche diventate entrambe cult. Dopo il film di René Clement del 1960 con Alain Delon e la versione di Anthony Minghella del 1999 con Matt Damon protagonista, ecco una trasposizione a episodi tratta dal romanzo “Il talento di Mr. Ripley” di Patricia Highsmith. Questa volta gli attori principali sono Andrew Scott e Dakota Fanning. Il protagonista della storia, Tom Ripley (Scott), è un truffatore impegnato a sopravvivere nella città di New York nei primi anni ’60. Un giorno viene assoldato da un ricco uomo per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio Dickie (Johnny Flynn) a fare ritorno a casa. L’incarico sembra allettante e fruttuoso per lui. Così decide di accettare e seguire le indicazioni iniziali. Ma presto tutto inizia a cambiare, incluse le intenzioni. Tom Ripley comincia a conoscere il mondo che scandisce la vita quotidiana di Dickie e della sua compagna Marge Sherrwood (Funning). A quel punto, la sua esistenza prende un nuovo risvolto che non aveva pianificato. Mediante inganni, truffe, cambi d’identità e omicidi cercherà di dare uno scossone alla sua vita triste e grigia, spingendosi oltre ogni limite che pensava impossibile anche per se stesso.

Sempre dal 4 aprile, è disponibile “Anthracite”. La vicenda parte dal 1994 quando un suicidio di massa di una setta, avvenuto in un villaggio delle Alpi, scuote il mondo intero e conquista le prime pagine dei giornali. Passano trent'anni da quel giorno e l'omicidio di una donna, uccisa durante i rituali di questa strana comunità, turba il delicato equilibrio ristabilito dagli abitanti del posto. Jaro Gatsi sembra essere il perfetto capro espiatorio. Lui è un giovane criminale che era arrivato nelle montagne per rimettere in sesto la propria vita e, proprio lui, si ritrova accusato dell'omicidio. Il giovane sarà impegnato a dimostrare la propria innocenza e nel suo percorso viene aiutato da Ida, un'eccentrica geek iperconnessa impegnata, a sua volta, a cercare il padre scomparso. Col passare del tempo inizieranno a comprendere che le risposte alle verità che stanno cercando hanno origine anche nel loro passato e che non sembrano esserci semplici coincidenze su quello che sta accadendo a loro.

Ad aprile ci sarà anche spazio per la terza stagione di “Ambizione”, serie turca che torna con il seguito delle avventure di questa serie dalle sfumature soap opera che si è chiusa, nella seconda stagione, con un cliffhanger. La protagonista Lale, infatti, aveva appena scoperto la divulgazione sul web di un suo video intimo. Al centro dei nuovi episodi troveremo Birce Akalay (Lale Kiran), Miray Daner (Asli Tuna) e Ibrahim Çelikkol (Kenan Sezgin). Cosa accadrà prossimamente? Se Asli ha dovuto rinunciare al suo grande sogno, non si è comunque arresa alla sua fame di notorietà e successo, pronta a rimettersi in gioco. Lale, invece, sembrava pronta a tornare al suo posto ma lascia a Yusuf il suo ruolo davanti alle telecamere. Ma uno scandalo sembra riportarla, controvoglia, al centro dell’attenzione.