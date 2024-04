Roma, 3 aprile 2024 – Anche ad aprile 2024, su Disney+ non mancano novità nella programmazione in streaming, tra nuovi arrivi e prodotti esclusivi della piattaforma. Scopriamo insieme i titoli e le date d’uscita in questa guida, utile per le prossime settimane.

Film e serie tv, le uscite su Disney+ ad aprile 2024

Il mese si apre con “Vanderpump Villa”- I primi tre episodi sono stati caricati il 1 aprile e gli altri verranno rilasciati a cadenza settimanale. La storia del docudrama verte sulla dissolutezza e sulla decadenza che segue lo staff scelto personalmente da Lisa Vanderpump mentre lavorano, vivono e si divertono in un’esclusiva tenuta francese, chiamata “Chateau Rosabelle”.

Dal 3 aprile 2024 arriva in streaming “Wish”, pellicola uscita in Italia il 21 dicembre scorso. Al centro della trama del nuovo film Walt Disney Animation Studios c’è Rosas, una terra fantastica al largo della penisola iberica. Proprio lì vive la sognatrice Asha. Un giorno esprime un desiderio così forte e intenso che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star si ritrovano ad affrontare un nemico molto pericoloso, il sovrano di Rosas, Re Magnifico. A quel punto, per salvare la sua comunità, si ritrova a dimostrare quanto sia fondamentale la volontà di una persona ancora piena di fiducia accanto alla forza delle stelle, e come qualcosa di magico e insperato possa ancora accadere.

Il 10 aprile entreremo nel mondo di “Iwájú: City of Tomorrow”. Come riportato dalla trama ufficiale, la serie è ambientata in una futuristica Lagos, in Nigeria. La protagonista è Tola, una ragazza ricca e agiata che vive nell’isola. Accanto a lei il suo migliore amico, Kole, un esperto di tecnologia. I due sono alla scoperta dei segreti e dei pericoli presenti nei loro diversi mondi.

Dal 17 aprile sarà disponibile anche “Ci vediamo in un’altra vita”. Si tratta di una serie originale Disney+ di produzione spagnola, tratta dal libro del giornalista Manuel Jabois, “Nos vemos en esta vida o en la otra”, incentrata sull’intervista a Gabriel Montoya Vidal, Baby, rivelando apertamente il suo legame con il più grande attentato jihadista commesso sul suolo europeo l’11 marzo 2004. Ai tempi, Baby era giovane di appena sedici anni. Insieme a Emilio Trashorras, partecipò al trasferimento dell’esplosivo che sarebbe stato utilizzato poi nella città di Madrid. Lui è stato il primo ad essere condannato per gli attentati.

Dovremo aspettare il 24 aprile per “Tracker”, con Justin Hartley protagonista nel ruolo di Colter Shaw, un individuo solitario e indipendente. L’uomo viaggia per il paese in cerca di ricompense e sa cavarsela in tutte le situazioni in cui si trova coinvolto. Colter è un tracker, un esperto localizzatore e proprio grazie a questa sua abilità aiuta cittadini e le forze dell’ordine risolvere diversi misteri. Ma c’è anche spazio per la sua vita privata. La serie è tratta dal romanzo “Il gioco del mai” di Jefery Deaver. I primi due episodi verranno rilasciati insieme, i rimanenti con un appuntamento settimanale.

Infine, chiudiamo il mese con “Thank You Goodnight: The Bon Jovi Story”. La serie, in streaming dal 26 aprile, racconta la storia della band, dalle origini ai giorni d’oggi. Ecco la sinossi ufficiale: 40 anni di video personali, prime demo inedite, testi originali e foto mai viste prima d’ora che raccontano il viaggio dai club di Jersey Shore ai palchi più grandi del pianeta. La serie rivive i trionfi e le battute d’arresto, i più grandi successi, le più grandi delusioni e la maggior parte dei momenti di attrito pubblico.