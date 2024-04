Le novità di Netflix ad aprile 2024: ecco i film in uscita

Roma, 3 aprile 2024 – Quali sono i film in uscita su Netflix nel mese di aprile 2024? Proviamo a rispondere a questo interrogativo con una guida che vi segnala le pellicole inediti disponibili questo mese e da non perdere, per gli appassionati dei diversi generi.

Dal 1 aprile è disponibile "Maze Runner - La rivelazione”, pellicola del 2018 che arriverà a far parte del catalogo Netflix. Al centro della trama, le avventure di Thomas che, per salvare i suoi amici e trovare le risposte che cerca da molto tempo, è costretto ad entrare nella leggendaria Ultima Città. Il luogo, però, è un labirinto che può continuamente trasformarsi in un luogo mortale. Protagonisti della pellicola sono Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster e Kaya Scodelario. Nel corso del mese, inoltre, arriverà anche “Elvis”.

Il film in esclusiva Netflix in arrivo ad aprile 2024

Dal 4 aprile, invece, ecco “Fabbricante di lacrime” di Alessandro Genovesi tratto dal romanzo omonimo di Erin Doom. Il protagonista principale è Biondo (rapper e cantante diventato famoso dopo la sua partecipazione ad Amici) affiancato da Caterina Ferioli. La storia racconta la vita di Nica, una giovane di diciassette anni che vive in un orfanotrofio nel quale si raccontano continuamente storie diverse. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi azzurri. Sarebbe stato proprio lui ad aver dato vita a ogni paura e angoscia che abitano nel cuore degli uomini. Nica viene adottata insieme a Rigel, un ragazzo misterioso che la odia per ragioni che lei non conosce. Il film è un’esclusiva Netflix.

“Scoop” è una pellicola del 2024 che racconta una vicenda realmente accaduta. "Un'ora di televisione può cambiare ogni cosa”. Sono queste la parole pronunciate da Billie Piper nel trailer del film ed è il perfetto sunto dell’intera storia. Come anticipato, la storia è basata sugli eventi reali che hanno portato all’intervista del 2019 del Principe Andrea per BBC Newsnight. Emily Maitlis (Gillian Anderson) ha interrogato il reale inglese (Rufus Sewell) sulla sua relazione con Jeffrey Epstein. Le conseguenze furono immediate, poiché, poco dopo, il Reale annunciò che si sarebbe allontanato dai suoi doveri pubblici nei giorni seguenti alla messa in onda della trasmissione. Su Netflix dal 5 aprile.

Dal 12 aprile 2024, arriva in streaming su Netflix “La ragazza delle renne”. Nella Lapponia svedese, una giovane ragazza si trova a dover lottare per difendere la sua eredità indigena in un quotidiano nel quale la xenofobia è sempre più in aumento. Inoltre, il cambiamento climatico che attanaglia il mondo intero sta minacciando l’allevamento delle renne e i giovani scelgono il suicidio di fronte alla disperazione collettiva.

Il 19 aprile sarà disponibile “Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice”. Il secondo capitolo della saga racconta la storia di una pacifica colonia ai confini della galassia mentre si trova minacciata dagli eserciti di una forza crudele. In una situazione drammatica e complicata come quella, un misterioso sconosciuto che vive tra gli abitanti del villaggio diventa la loro unica speranza per sopravvivere.

Chiudiamo con un’altra esclusiva Netflix, il film “City Hunter”. Dal 25 aprile sarà disponibile il viaggio nei vicoli bui del quartiere Shinjuku di Tokyo, pieni di crimini incontrollabili. I cittadini cercano l’aiuto del “City Hunter”, un professionista sicuro con la pistola che non sbaglia mai il suo bersaglio con il suo Colt .357 magnum.