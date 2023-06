Naomi Watts si è sposata: il marito è il collega Billy Crudup

Roma, 11 giugno 2023 – Naomi Watts si è sposata. L'attrice e produttrice cinematografica britannica, ma naturalizzata australiana, è convolata a nozze con il collega Billy Crudup. A darne l'annuncio è stata la diva stessa, postando sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae, sorridente, abbracciata al neo marito sulla scalinata del municipi o a New York. Per il matrimonio l'attrice ha scelto un romantico abito bianco lungo in pizzo, un caschetto mosso e un bel bouquet primaverile.

Gli sposi, entrambi 54 anni, fanno coppia fissa dal 2017 dopo essersi conosciuti su set della serie tv Netflix 'Gipsy'. I due sono al loro primo "sì", sebbene in passato abbiano avuto lunghe relazioni: Watts è stata legata all'attore e sceneggiatore Liev Schreiber (dal quale ha avuto due figli), Crudup alle attrici Mary-Louise Parker e Claire Danes. I due hanno mantenuto sempre molto riserbo sul loro rapporto, evitando presentarsi come coppia ad appuntamenti ufficiali. Il primo red carpet insieme è stato quello dei SAG Awards 2022.