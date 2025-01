Nail art, tornano di moda le unghie corte a mandorla

Le unghie a mandorla, note anche come Almond Nails, sono sempre state molto amate, grazie alla loro capacità di rendere le mani più affusolate e sofisticate. Tuttavia, sui social, la tendenza attuale punta sulle versioni più corte, più semplici e pratiche, in linea con la recente tendenza Demure, sobria e raffinata.

Le tendenze principali

Le unghie corte con una forma delicatamente lanceolata sono molto apprezzate nelle tonalità milky, con un finish lucido e glassato. Il bianco latte dona un aspetto delicato, perfetto per chi ama un look naturale ma raffinato. Un’alternativa, che guarda già alla primavera, è in glicine, una nuance discreta e fresca che si adatta a ogni incarnato, gradevole sia in versione opaca che metallizzata. Ma le Short Almond Nails sono perfette anche per chi ama i colori scuri di stagione come il burgundy, il porpora, il blu notte, il cioccolato, il nero matte. Un classico intramontabile sulle unghie corte è la French Manicure, declinata in tante sfumature, dal blu al rosa, dal verde al marrone, varianti cromatiche che aggiungono un tocco di modernità. Per chi è in cerca di qualche nota più glamour, l’ideale sono le unghie a mandorla corte con glitter o strass, magari per un’occasione speciale. Le unghie corte, infine, permettono di giocare con motivi geometrici. Prova a disegnare linee sottili, triangoli o quadrati minimalisti, utilizzando colori contrastanti per un effetto moderno.

A chi sta bene la forma a mandorla

Le unghie a mandorla sono caratterizzate da una punta leggermente arrotondata perfetta soprattutto per chi ha dita affusolate di lunghezza media, dal momento che le valorizza. Anche chi possiede mani piccole, comunque, può trarne beneficio. Le Short Almond Nails sono adatte anche a chi ha unghie fragili o difficili da far crescere, poiché non necessitano di una lunghezza eccessiva per risultare ben definite.

Cura costante

Se si vogliono portare le unghie corte a mandorla occorre avere un’attenzione costante per mantenerle sane e belle. È dunque importante tagliarle regolarmente seguendo la forma naturale a mandorla, evitando angoli troppo spigolosi che potrebbero causare rotture. La limatura, eseguita con delicatezza, aiuta a mantenere un aspetto uniforme. Per prevenire la secchezza invernale e migliorare la salute delle unghie, è utile applicare regolarmente un olio nutriente specifico, preferibilmente arricchito con vitamine, che aiuta a mantenere le cuticole morbide. Una volta a settimana è utile fare una delicata esfoliazione, che stimoli la circolazione per evitare la formazione di cellule morte. Infine, è fondamentale proteggere le unghie da agenti chimici utilizzando sempre guanti durante le pulizie domestiche e limitando l’uso di solventi aggressivi, come quelli a base di acetone. Una dieta equilibrata, ricca di biotina, ferro e proteine, favorisce la crescita sana delle unghie. Anche l’uso di smalti rinforzanti a base di cheratina o calcio può contribuire a proteggerle.