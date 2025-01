Labbra voluminose, come usare il lip plumper per una bocca da star

Ottenere labbra piene e luminose è un obiettivo facilmente raggiungibile combinando prodotti skincare di qualità con rossetti o lip balm dall’effetto volumizzante. Se da un lato i trattamenti skincare contribuiscono a ridurre le rughe e a creare un film che enfatizza il volume, dall’altro i prodotti make-up regalano un effetto 3D e luminoso. In particolare, negli ultimi anni, complice la popolarità ottenuta sui social, è diventato sempre più richiesto il lip plumper, una soluzione versatile e innovativa per chi desidera labbra più voluminose e luminose.

Labbra da star

Cantanti, attrici, imprenditrici digitali e influencer famose sono sempre alla ricerca di prodotti che non solo rispondano alle loro esigenze di bellezza, ma che si adattino perfettamente ai loro look, in un mix di idratazione e volume funzionale a dare alle labbra dall’aspetto sano e seducente. Kylie Jenner ha lanciato anche la sua linea di prodotti specifici e lei stessa utilizza spesso dei lip plumper. Altro personaggio che si distingue per l’uso dei volumizzanti labbra è Hailey Bieber, che ama mantenere un look naturale, ma allo stesso tempo sofisticato. Pure Selena Gomez e Bella Hadid sono state spesso fotografate con labbra dall’aspetto rimpolpato e luminoso, segno di un’attenta cura dei dettagli e l’uso di prodotti ad hoc.

Come funziona il lip plumper

Simile a un gloss, il lip plumper utilizza formule arricchite con ingredienti che servono a ottenere un effetto rimpolpante per esempio, l’acido ialuronico, che trattiene l’acqua e quindi aggiunge volume, la capsaicina (derivata dal peperoncino), mentolo e zenzero, che stimolano la microcircolazione. I loro principi attivi provocano una leggera sensazione di pizzicore all’applicazione, il che è indice dell’attivazione dei processi volumizzanti. Oltre a incrementare il volume delle labbra per alcune ore, i lip plumper intensificano il loro colore naturale e spesso includono anche vitamina E e collagene, che migliorano anche il benessere della pelle.

Come usare il volumizzante labbra

L’applicazione del lip plumper è semplice e intuitiva: si stende direttamente sulle labbra usando l’applicatore dedicato e può essere utilizzato da solo per un effetto naturale o come base per un rossetto. L’effetto volumizzante dura alcune ore, dopodiché è possibile riapplicare il prodotto. Chi predilige un look naturale può optare per lip plumper trasparenti, mentre le versioni colorate offrono un tocco di vivacità grazie alle numerose tonalità disponibili. Alcuni prodotti contengono microparticelle luminose che amplificano l’effetto 3D, regalando un aspetto ancora più pieno e brillante.

Cura e preparazione

Prima di applicare un lip plumper o un rossetto, è importante preparare adeguatamente le labbra. Usare scrub specifici aiuta a eliminare le fastidiose pellicine e levigare la superficie, garantendo un risultato uniforme e impeccabile. Questo passaggio, unito all’uso regolare del lip plumper, contribuisce a labbra visibilmente più morbide, piene e curate.