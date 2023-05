Ed Sheeran, Tiziano Ferro, Coma Cose e Stato Sociale: le prime novità musicali di maggio

La prima settimana di uscite discografiche di maggio porta con sé diversi ritorni eccellenti. Tanta attesa per il nuovo album della pop star Ed Sheeran, ma anche per i nuovi brani di Tiziano Ferro, Coma Cose e Stato Sociale. Come da tradizione, ha scelto un simbolo matematico come titolo per il suo nuovo disco. ‘-’ è il nuovo progetto di Ed Sheeran, l’album che chiude la sua decennale era matematica. Il cantautore britannico nelle tracce racconta in maniera sincera e intima un contesto personale di speranza, ma pure di grande dolore. L’artista, oltre ai pesanti lutti subiti negli ultimi mesi, si trova a fare i conti con una causa per plagio in tribunale. Il disco è prodotto da Aaron Dessner dei National. Oltre al disco, l’artista ha recentemente pubblicato attraverso Disney plus un documentario in cui racconta le difficoltà quotidiane affrontate negli ultime mesi. Destinazione mare è il nuovo singolo di Tiziano Ferro. Il brano è frutto dell'inedita collaborazione con Itaca, la casa di produzione fondata da Merk e Kremont insieme a Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti. La canzone si basa su un arrangiamento elettro pop, che guarda ai dancefloor. Nel testo, invece, il cantante racconta una storia di rivalsa e cieca fiducia nel futuro. In estate Tiziano Ferro porterà in scena un lungo tour negli stadi italiani. Dopo la presentazione in anteprima al Primo maggio di Roma, è finalmente disponibile Agosto morsica, il nuovo singolo dei Coma Cose. Il pezzo è una raccolta di immagini e ricordi, malinconici e evocativi, che vanno a comporre il racconto di un’estate. Nei prossimi mesi il duo porterà sui palchi di tutta Italia il proprio summer tour. A sei anni dall’ultimo lavoro in studio, lo Stato Sociale ritorna con il nuovo album Stupido sexy futuro. A detta del gruppo, il disco è spregiudicato, senza peli sulla lingua, intimo e politico. Fra le tracce spazio anche per i due singoli Che benessere con Naska e Fottuti per sempre con Vasco Brondi. La band al momento sta portando avanti un tour nei club per promuovere il progetto. Festeggiano sessant’anni di musica i Nomadi, che pubblicano il loro trentottesimo disco Cartoline da qui. Le tematiche dell’album prendono ispirazione dai fatti di attualità e dall’esperienze personali dei membri del gruppo, come individui e come formazione. Il brano che dà il titolo al disco è stato scritto in collaborazione con Luciano Ligabue. Nel pezzo ci sono diversi omaggi alle terre emiliane tanto care al gruppo. Tutta è il nuovo singolo di Daniele Silvestri. Il pezzo è estratto dal nuovo disco in uscita nelle prossime settimane. La canzone è frutto di un esperimento che ha caratterizzato l’ultimo tour teatrale dell’artista, che ha visto il coinvolgimento dei suoi fan nella composizione dal vivo di nuove canzoni, alcune delle quali nate da storie suggerite proprio dal pubblico. Stupido amore è l’ottavo album del rapper Mecna. Noto per essere uno degli artisti più amati del genere, l’artista nel disco ha collaborato con diversi protagonisti della scena. Fra gli altri, Mecna duetta con Drast degli Psicologi nel singolo Mille voci. Nell’album, però, sono presenti anche Guè, Coez e Dargen D’amico. Dopo lo scioglimento definitivo della Dark polo gang, Dylan pubblica il singolo Love is war, che anticipa l’omonimo disco d’esordio da solista. Precedentemente noto come Pyrex, l’artista ha cambiato il proprio nome d’arte per dare una svolta alla sua carriera. Dylan infatti ha abbandonato la tra più tradizionale per abbracciare delle sonorità più intime e sperimentali.