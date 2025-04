Morto Nicky Katt, addio all’attore di Boston Public e La vita è un sogno

Roma, 14 aprile 2025 – Nicky Katt, noto per il ruolo del professore tormentato Harry Senate nella serie Boston Public e per la sua interpretazione di Clint Bruno, il bullo psicopatico in La vita è un sogno, è morto suicida. Il corpo dell’attore è stato trovato l’8 aprile nel suo appartamento di Burbank, in California. A scoprire il cadavere è stato il padrone di casa, che non riceveva sue notizie da giorni.

Secondo quanto riportato da fonti delle forze dell’ordine, Katt è stato trovato impiccato nella camera da letto. Il proprietario dell’immobile aveva bussato qualche giorno prima per sollecitare il pagamento dell’affitto. Quando è tornato, ha trovato la porta aperta. L’attore non avrebbe lasciato alcun biglietto. Secondo i primi rilievi, era già morto da oltre 24 ore.

Dagli esordi ai successi in TV

Nato l’11 maggio 1970 in South Dakota, Katt aveva iniziato la sua carriera giovanissimo con piccoli ruoli nei film Gremlins e L’erba del vicino. Negli anni ’90 era diventato un volto familiare sul piccolo schermo grazie a serie come Law & Order, Monk e soprattutto Boston Public. In ambito cinematografico ha lavorato con alcuni dei più importanti registi di Hollywood.

Tra cult movie e registi di culto

Tra i titoli più noti della sua filmografia ci sono Il momento di uccidere, School of Rock, Boiler Room, The Way of the Gun e Sin City. Con Richard Linklater aveva girato quattro film, da La vita è un sogno a Waking Life. Christopher Nolan lo aveva diretto in Insomnia e Il cavaliere oscuro, mentre con Quentin Tarantino aveva collaborato in Grindhouse – A prova di morte.

Vita privata e ultimi anni

Schivo e riservato, aveva sempre preferito che a parlare fossero i suoi personaggi. Spesso scelto per ruoli da “duro” o da antagonista, Katt aveva dichiarato in un’intervista del 2008 di sentirsi fortunato per aver potuto interpretare personaggi diversi, nonostante la fama da cattivo. Aveva anche prestato la voce ad Atton Rand nel videogioco Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords. La sua ultima apparizione risale al 2018, nella serie Casual su Hulu. Da allora si era allontanato dai riflettori. Katt era stato sposato con Annie Morse dal 1999 al 2001. Aveva 54 anni.