Vasco Rossi, morta la ex fidanzata Gabriella Sturani: le parole del rocker

Lutto nella famiglia di Vasco Rossi. All'età di 57 anni è morta Gabriella Sturani, fidanzata del rocker di Zocca all'inizio degli anni Ottanta e madre di Lorenzo, figlio che Vasco Rossi ha riconosciuto soltanto quattordici anni più tardi.

Quella fra Gabriella Sturani e Vasco Rossi è stata una storia d'amore intensa e giovanile, che per stessa ammissione della donna si è conclusa quando Vasco, anzi "Rossi" come amava chiamarlo lei, ha saputo della gravidanza. Quello, per Rossi, non era il momento giusto per diventare padre. Ma io decisi di tenere il bambino, forse per incoscienza, non so. Di certo non lo rimpiango" aveva raccontato in un'intervista del 2013 a Vanity Fair.

Lo stesso Vasco Rossi ha espresso il proprio dispiacere e la propria vicinanza al figlio Lorenzo anche attraverso un post su Instagram: “Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene”.

Vasco Rossi non ha riconosciuto subito Lorenzo, il figlio che aveva avuto da Gabriella Sturani e a raccontarlo è stato lo stesso cantautore nel docu-film ‘Il supervissuto’. Che ha parlato del test del Dna eseguiti per riconoscerlo.

“Vasco, appena divenuto ‘babbo’ anche per la legge, indossò i panni di supereroe senza più toglierli. Nonostante il suo lavoro, nonostante la sua famiglia composta da Luca e Laura, ha trovato spazio anche per un 14enne bocciato svariate volte e senza testa sulle spalle. Col mantello da papà mi ha preso per mano: ‘Vedi la vetta di quella montagna? È lontanissima, lo so. E lastricata di problemi. Ma non è inarrivabile’” ha scritto tempo fa Lorenzo Rossi sul proprio profilo Instagram.