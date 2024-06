Monolite misterioso appare in Colorado. Non è il primo caso: avvistamenti simili in tutto il mondo

Roma, 27 giugno 2024 – Un monolite misterioso, il secondo nel giro di una settimana, è comparso negli Stati Uniti, questa volta nel nord del Colorado.

La sua comparsa è stata notata dai residenti della zona. Lori Graves, proprietaria dell'Howling Cow Cafe di Bellvue, ha raccontato di aver visto il suo negozio riempirsi di persone che chiedevano informazioni sulla strana struttura a specchio, apparsa su un terreno di sua proprietà.

Il caso è l’ultimo di una lunga serie. Ai primi di giugno era stata avvistata una struttura simile in una remota zona del deserto del Nevada. “Non si sa come sia arrivato qui o chi possa essere responsabile della sua comparsa”, ha detto la polizia di Las Vegas in un post su X in cui si annunciava la rimozione del mega-prisma.

Il fenomeno era emerso durante la pandemia: monoliti lucenti, che ricordavano le atmosfere del film ‘2001: Odissea nello spazio’, hanno iniziato ad apparire in tutto il mondo, senza una spiegazione.

A novembre 2020, un monolite metallico fu visto nel deserto di roccia rossa dello Utah. Poi ci furono avvistamenti in Romania, California centrale, New Mexico e nel centro di Las Vegas. Tutti i monoliti sono spariti in poco tempo, così com'erano comparsi, senza che le autorità fornissero alcuna spiegazione sulla loro natura.

Sui social network impazzano, rinfocolate dall’ultimo ritrovamento, teorie sul coinvolgimento di creature extraterrestri nella creazione e nel posizionamento dei prismi. Ma non mancano anche meme e foto ironiche, come l’immagine virale su X che ritrae un frigorifero abbandonato sulla strada e lo definisce un “misterioso monolite”.