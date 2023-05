Lauren Sanchez: chi è la nuova moglie di Jeff Bezos

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos, nella top 10 degli uomini più ricchi al mondo, ha finalmente trovato una nuova anima gemella con cui passare il resto della sua vita. Il nome della fortunata è Lauren Sánchez, con cui l’imprenditore è felicemente fidanzato dal 2019, dopo la fine del lungo matrimonio (durato 25 anni) con MacKenzie Scott.

Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere sulla futura Signora Bezos.

Chi è Lauren Sánchez, la nuova moglie di Jeff Bezos

Nata il 19 dicembre del 1969, la donna è molto celebre negli Stati Uniti dove è riuscita a costruirsi una solida carriera nel mondo del giornalismo online, come inviata e anchorwoman.

I suoi primi passi in tv Sánchez li ha mossi in veste di assistente al desk presso KCOP-Tv a Los Angeles. Successivamente ha preso parte a KTVK-Tv a Phoenix, subito prima di entrare nel team dello show Extra, in veste di reporter. Sarà però soltanto con lo sbarco a Fox Sport Net che Sánchez riuscirà a portarsi a casa le prime vere soddisfazioni lavorative, guadagnandosi una nomination agli Emmy per il suo lavoro da inviata nella trasmissione Going Deep. La definitiva consacrazione arriverà poi con la conduzione di Good Day LA su Fox, della quale sarà al timone dal 2011 al 2017, diventando così uno dei volti più riconoscibili della rete.

Nel suo notevole curriculum, oltre a delle piccole partecipazioni in alcuni celebri film (è il caso di Fight Club e The Day After Tomorrow, in entrambi ha interpretato il ruolo di un’inviata) Lauren Sánchez vanta anche la conduzione della prima edizione del noto show So you think you can dance?, che avrebbe però lasciato dopo una sola stagione per prendersi cura del suo secondo figlio.

La vita privata prima di Besoz

Sanchez, nata da una famiglia messicana di seconda generazione, ha alle spalle un primo figlio avuto dall’ex giocatore di football americano, Tony Gonzalez, che è nato nel 2001 e che si chiama Nikko. Nel suo passato c’è anche un altro matrimonio, fallito, con l’agente hollywoodiano Patrick Whitesell, dal quale ha avuto i due figli Evan ed Ella, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008.

La relazione sarebbe naufragata proprio alla luce della scappatella con il magnate dell’e-commerce più celebre al mondo.

Lo scandalo e la proposta di matrimonio

La loro relazione nasce in realtà in modo piuttosto burrascoso. Entrambi sposati da anni (Besoz per lei ha lasciato la moglie e 4 figli) vengono smascherati da un pruriginoso servizio del National Enquirer che nel 2019 pubblica una serie di messaggi molto compromettenti, al quale seguirà molto presto la pubblicazione su alcuni giornali scandalistici di una serie di scatti davvero inequivocabili che incastreranno la coppia fedifraga.

La loro relazione extraconiugale esce così allo scoperto, nonostante i due si conoscessero almeno dal 2016 e nonostante l’ex marito di lei avesse iniziato a sospettare che fra di loro ci fosse ben più di una semplice amicizia, come riportato da People.

Sempre nel 2019, sulla scia del polverone mediatico che li aveva travolti, Besoz e Sánchez avevano deciso di fare la loro prima uscita pubblica insieme, in occasione di un match di tennis a Wimbledon. Sempre People ha avuto l’esclusiva riguardante il loro fidanzamento ufficiale: l’imprenditore ha chiesto la mano di Lauren Sánchez a maggio 2023. Non è dato sapere, almeno per ora, quando i due saliranno insieme all’altare. Quel che è certo è che la donna si è assicurata uno dei migliori partiti in circolazione.