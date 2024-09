Miley Cyrus nei pasticci per Flowers: cos'è successo

Flowers è indubbiamente uno dei successi più noti della carriera di Miley Cyrus. Uscito il 3 gennaio 2023 è stata apprezzata da pubblico e critica e ha permesso alla cantante di conquistare il suo primo – agognato – Grammy Award, trionfando nelle categorie alla registrazione dell'anno e alla miglior interpretazione pop solista. In base agli studi e ai calcoli dell'International Federation of the Phonographic Industry, il brano è risultato essere il più venduto a livello globale nel corso del 2023 con un totale record di 2,70 miliardi di stream. Ha conquistato il primo posto delle classifiche dei singoli in decine di Paesi, dagli Stati Uniti al Regno Unito. In Italia, nonostante il grande riscontro, non è andata oltre un buon terzo posto nella chart Fimi. A distanza di quasi due anni dall’uscita della canzone, “Flowers” si ritrova al centro di un’accusa non indifferente.

La causa legale incentrata su "Flowers" di Miley Cyrus

Negli ultimi giorni è rimbalzata la notizia che vede Miley Cyrus citata in giudizio per le accuse che vedono protagonisti lei e i co-autori del suo singolo di successo del 2023 che, il condizionale è d’obbligo, avrebbero copiato parti della canzone di Bruno Mars “When I Was Your Man”. La causa però non è stata intentata dal collega cantante bensì dalla società Tempo Music Investments, che ha affermato che Flowers include uno "sfruttamento" non autorizzato della canzone. Sono stati citati anche i co-autori Gregory Hein e Michael Pollack, e Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart e altre società, accusate di aver distribuito la canzone. Nonostante Bruno Mars non sia parte in causa di questa vicenda, l’accusa ha potuto continuare la sua azione legale poiché la Tempo Music possiederebbe una parte di “When I Was Your Man” acquistata dal co-autore Philip Lawrence. Starebbe ancora cercando di stimare “i danni” da ottenere e chiederebbe, nel frattempo, di vietare la riproduzione o l’esibizione live della canzone. Ecco l’accusa ufficiale cosa dichiara: “"Qualsiasi fan di When I Was Your Man di Bruno Mars sa che Flowers di Miley Cyrus non ha ottenuto tutto quel successo da solo. Flowers duplica numerosi elementi melodici, armonici e lirici di When I Was Your Man, tra cui il design del tono melodico e la sequenza del verso, la linea di basso di collegamento, alcune battute del ritornello, alcuni elementi musicali teatrali, elementi lirici e specifiche progressioni di accordi" Poi, conclude così l’annotazione: “"È innegabile, in base alla combinazione e al numero di somiglianze tra le due registrazioni, che Flowers non esisterebbe senza When I Was Your Man. Con Flowers, Cyrus, Hein e Pollack hanno creato un'opera derivata di When I Was Your Man senza autorizzazione". Al momento non c’è stato nessun commento da parte dei portavoce di Miley Cyrus. E molti fan trovano assurda questa accusa anche sottolineando come lo stesso Mars si sia congratulato con Miley Cyrus, pubblicamente, per la vittoria ai Grammy Awards proprio grazie a “Flowers”. Un’altra parte degli utenti, invece, ricorda come, ai tempi dell’uscita del brano, alcuni avessero notato delle apparenti somiglianze con "When I Was Your Man", che si vociferava che il suo ex marito, l'attore Liam Hemsworth, le avesse dedicato una volta, in passato, durante la loro storia d’amore.