Milano Fashion Week, vip a bordo passerella: Sharon Stone… e forse Fedez da Versace

Milano, 23 febbraio 2024 – Planano i divi sulla Milano Fashion Week. E ieri sera bella sorpresa a bordo passerella per Tom Ford con Sharon Stone in formissima come Uma Thurman entrambe amiche della maison e soprattutto del direttore creativo Peter Hawkings. Entrambe hanno ammirato le tante uscite sexy sulla passerella insieme alla supertop anni Novanta Amber Valletta.

Uma Thurman alla Milano Fashion Week

Martedì scorso invece da Twinset c’era Ella Travolta, la figlia del mitico John. Stamani invece nel deposito Atm dove ha sfilato Tod’s con Andrea Della Valle c’erano Martina Colombari e Filippa Lagerback. Da Prada l’artista Francesco Vezzoli baciava mazzi di amici e amiche. Per l’Emporio Armani ieri ha brillato la freschezza di Victoria De Angelis testimonial della campagna Emporio Armani Underwear che Giorgio Armani ha definito “un amore di ragazza”.

Victoria De Angelis con Giorgio Armani

E con lei in prima fila Margherita Buy, Gabriele Muccino, la cantante spagnola Altana e Barbara Palvin modella dell’ultima campagna Emporio Armani di questa estate. Naturalmente da Etro mercoledì sera c’era la vincitrice di Sanremo Angelina Mango, ormai testimonial felice del brand. E vediamo cosa arriva per vip e celeb da Versace stasera in assenza di Chiara Ferragni. Tutta Milano mormora che ci potrebbe essere Fedez al defilè. Vedremo.