I Global Masters sono influentiche ogni anno valutano vini di varie tipologie, da ogni angolo del pianeta, determinando il meglio del meglio che si possa bere. L'ultimo confronto, organizzato come sempre dalla rivista 'the drinks business' , ha elettofra duecento candidati, assaggiati e comparati alla cieca da una giuria composta da Master of Wine, sommelier di livello internazionale e operatori del settore di alto profilo.Sono due i re della categoria a pari merito con il punteggio monstre di 96 ed. Se siete curiosi di provarli, preparatevi però a sborsare una cifra non folle, ma nemmeno per tutte le tasche, soprattutto considerando che in media i rosé costano molto meno dei rossi importanti e degli Champagne.Il primo campione si chiamaed è prodotto da Gérard Bertrand in biodinamico nella regione della Languedoc. Annata 2018, è ottenuto da Grenache al 30%, da Cinsault al 20%, da Syrah al 20% e da Viognier al 30%. Per chi non lo sapesse, il Grenache è l'equivalente del nostro Cannonau, il Cinsault dell'Ottavianello coltivato in Puglia. Piuttosto secco, è descritto come "un rosé pallido che cela, con abbondanti sentori di barrique dal pane tostato al baccello di vaniglia, integrati da frutta succosa come pesca, pera matura e fragola di bosco, e una nota di scorza d'arancia". Prezzo: 190 euro.L'altro fuoriclasse è il, che nasce nei vigneti della Provenza (per l'esattezza rientra nella denominazione Côtes de Provence). Si ottiene da Grenache al 96% con Vermentino e Tibouren a completamento. Il giudizio di 'the drinks business': "Il Garrus potrà anche avere un colore appena rosato, ma regala tutti, dalla pesca ai frutti di bosco, dalla ciliegia bianca ai fiori d'arancio, insieme a sentori cremosi e di vaniglia dati dal rovere francese. Strutturato, intenso, ma anche fine e rinfrescante, è probabilmente il rosé più versatile del mondo". Costa circa 130 euro.Leggi anche: Sarah Jessica Parker lancia il suo vino rosé in stile 'Sex and the City' Due vinik