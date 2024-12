Matrimonio da 600 milioni per Jeff Bezos sulle nevi di Aspen. Comprato anche un ristorante di sushi

Roma, 22 dicembre 2024 – Jeff Bezos si sposa. Il miliardario fondatore di Amazon convolerà a nozze con la sua fidanzata, la 55enne Lauren Sanchez, il prossimo 28 dicembre, ma i festeggiamenti dureranno un intero weekend (precisamente dal 27 al 29). A rivelare i dettagli di quello che si annuncia essere uno tra i matrimoni più sfarzosi di sempre è il Daily Mail, secondo cui il costo complessivo sarà di 600 milioni di dollari. La cerimonia si svolgerà nella località sciistica di Aspen in Colorado, dove lo sposo è già arrivato con il suo entourage su un jet privato. In città si dice ("ma la voce non è confermata", ci tiene a sottolineare il tabloid britannico) che il matrimonio sarà celebrato nel Dunbar Ranch di Kevin Costner, una proprietà di 160 acri.

Bezos ha fatto la proposta di matrimonio all'ex giornalista e presentatrice tv a maggio dell'anno scorso a bordo del suo lussuoso yacht, donandole un anello di fidanzamento con diamante rosa di 30 carati a taglio cuscino, incastonato in una montatura di platino a quattro punte. "Quando ho aperto la scatola, penso di aver perso i sensi", ha raccontato la promessa sposa a Vogue. La coppia però ha mantenuto il massimo riserbo sul grande evento, sebbene, lo scorso mese, Sanchez si sia lasciata scappare di aver comprato l'abito da sposa al programma di intrattenimento ‘Today Show’.

Lauren Sanchez e Jeff Bezos (Ansa)

Le indiscrezioni raccolte dal Daily Mail raccontano anche che il banchetto nuziale dovrebbe tenersi nel ristorante di sushi Matsuhisa. Il miliardario americano avrebbe addirittura acquistato il locale di lusso da 180 posti per l'occasione. Ma, come detto, gli sposi sembrano intenzionati a non rivelare troppo di questo matrimonio da favola, per questo ai fornitori (fiorai, arredatori, wedding planner, ecc) sono stati fatti firmare accordi di non divulgazione di ferro.

E gli invitati? Tra i potenziali ospiti ci sono personalità del calibro di Bill Gates, Wendi Murdoch, Leonardo DiCaprio e Kris Jenner che già hanno preso parte alla festa di fidanzamento nell'agosto del 2023 a Positano, in costiera amalfitana. Resta solo da vedere se il tempo sarà clemente: le previsioni per la settimana in arrivo danno cielo nuvoloso con tanta neve e un po' di sole, mentre la temperatura resterà quasi sempre sotto la zero (con minime intorno ai -9°C).

Per il 60enne Jeff Bezos, il secondo uomo più ricco del mondo, si tratta del secondo "sì". In passato è stato sposato per 26 anni con la scrittrice e filantropa MacKenzie Scott, da cui ha avuto quattro figli, di cui uno adottato in Cina.