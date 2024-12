Non solo Ferragnez: le coppie vip scoppiate nel 2024

Roma, 22 dicembre 2024 - L'anno 2024 è agli sgoccioli ed è tempo di bilanci. Parliamo di bilanci semiseri. Di coppie che si lasciano. Coppie famose, quelle che non fanno segreto della separazione, anzi la annunciano tramite il megafono dei social. Perché comunque si verrebbe a sapere o perché si vuole dare la propria versione. Tra le rotture più fragorose in Italia quella dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez hanno costruito pure una serie tv sulla loro vita familiare fatta di attici e lustrini, implosa però clamorosamente con tanto di contenziosi legali. In America finisce il sogno romantico dei Bennifer. Jennifer Lopez e Ben Affleck avevano illuso generazioni di romantici ricucendo la loro storia a distanza di quasi 20 anni. Un matrimonio lampo il loro, andato in pezzi poco dopo la luna di miele in Italia. Ma l'elenco delle coppie vip scoppiate è lungo: ecco una veloce carrellata dei volti che, a meno di soprese, non vedremo più insieme