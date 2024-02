Maninni l’outsider

"Sono consapevole di essere l’outsider di questo festival. A dire il vero essere tra i Big è una sorpresa anche per me": a dicembre del 2022 non riuscì a conquistare il palco dell’Ariston, eliminato durante la finale

di Sanremo Giovani, un anno dopo a sorpresa (Alessio) Maninni, 26 anni da Bitetto, Bari, è in gara da martedì a Sanremo, con il brano Spettacolare.