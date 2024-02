Make-up primavera 2024, le principali tendenze tra colore e semplicità

Con la primavera torna la voglia di usare (e osare con) i colori, riaccendendo il viso e dando più energia e vivacità al trucco. Di base la parola d’ordine è semplicità. Tanto che, anche su TikTok, vanno forte i contenuti che incoraggiano a usare un’unica tinta per un look monocromatico, sempre da dosare con garbo ed equilibrio. In certi casi si può anche puntare su un solo prodotto o, ancora, su un’unica texture, con qualche variazione ammessa per piccoli particolari in grado, però, di fare la differenza.

Viso

La tendenza a truccare il viso in modo naturale si conferma pure nella bella stagione del 2024. Gli incarnati sono uniformati e valorizzati, ma non sono coperti da chili di make-up. In ogni caso, si usano prodotti dalla texture leggera e delicata, dai fondotinta liquidi e in crema alle ciprie trasparenti in polvere, fino a blush, terra e illuminante lucenti e glitterati. In attesa dei primi raggi di sole più caldi, ci si può dare un tono Peach Fuzz – la tinta dell’anno per Pantone – o rosa antico, più tenue. In entrambi i casi, comunque, si cerca di ottenere un effetto bonne mine, simbolo di benessere e vitalità, che non passa mai di moda.

Occhi

Lo sguardo è in primo piano. Con la natura in risveglio, anche il trucco per le palpebre della primavera 2024 diventa una tavolozza con le tinte pastello e le sfumature arcobaleno, confermando allo stesso tempo anche il successo delle ultime stagioni delle nuance nude, opache e polverose, sobrie ed eleganti allo stesso tempo. In questo caso basta anche un unico colore per occhi e bocca, come anticipato, soprattutto per quel che riguarda tonalità che si fondono perfettamente con l’incarnato come quelle rosate, ambrate o caramello con qualche tocco anche sugli zigomi. Se invece ci si sente a proprio agio con un look grunge, basta puntare su un trucco occhi wet, lucido e leggermente sbavato, con colori scuri e riflessi dark. L’uso dell’eyeliner, a sua volta, spazia da linee minimal ed essenziali a qualche tratto più marcato e geometrico. La classica codina finale che allunga l’occhio lascia spazio a una punta più quadrata per dare grinta e carattere. Anche le ciglia saranno protagoniste del make-up primaverile. Sulle passerelle si sono già viste piume e applicazioni in 3D, forse un po’ difficili da replicare nella vita di tutti i giorni. Più facile e accessibile, invece, provare il mascara corallo, altro trend di stagione.

Labbra

La duplice anima del trucco della primavera 2024 si vede anche per quel che riguarda le labbra. A seconda delle preferenze, delle attitudini del momento e dei contesti si possono usare nuance intense, avvolgenti e vibranti come il rosso fuoco, il bordeaux e il Borgogna. Se invece si vuole un effetto più naturale, un grande alleato è il lucidalabbra, trasparente o leggermente colorato, con sfumature che ricordano gelatine e marmellate, sicuramente luminoso e fresco in tutti i casi. Se piace il trucco wet indicato prima, il lipgloss può essere strategico anche per qualche pennellata – da stendere e sfumare – sugli occhi, non solo sulla bocca. Per dare più volume e movimento, poi, si può ricorrere ai giochi di contrasti e ombre tra matita e rossetto, tornati di moda nei mesi scorsi, con il centro della bocca più chiaro e un colore che si intensifica verso l’esterno.

Gioielli

Lo sfizio per il trucco della primavera 2024? L’applicazione di piccoli dettagli tridimensionali, di piercing, ma anche glitter, strass e cristalli accanto agli occhi (magari con linee argentate o dorate per metterli ancor più in evidenza) sul viso e vicino alle labbra. Note più eccentriche che andrebbero inserite nell’ambito di un make-up naturale e delicato, senza strafare.