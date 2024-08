L’insulto di Venditti a una ragazza. Poi arrivano le scuse

"Con il signor Venditti ci siamo chiariti e per noi e per nostra figlia il problema non sussiste. Abbiamo capito immediatamente che si era trattato di una incomprensione, ingigantita dai social". Così i genitori della ragazza con disabilità che domenica sera è stata insultata da Antonello Venditti per averlo interrotto involontariamente mentre raccontava un aneddoto sul palco a Barletta durante un suo concerto. Il video di Venditti, che insiste anche dopo che gli viene fatto notare che si trattava di una persona speciale, è diventato virale sul web. Poi il cantautore si è scusato spiegando che pensava si trattasse di una contestazione politica. "Ci ha chiamato il signor Venditti, si è scusato ed è stato molto gentile e affettuoso con noi e con nostra figlia", hanno detto i genitori. "Continuiamo a essere tutti suoi grandi fan".