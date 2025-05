Lilo & Stitch battono Tom Cruise

L’esordio in sala della rivisitazione in live-action del classico d’animazione Disney del 2002 Lilo & Stitch ha fatto il pieno al box office nei primi 5 giorni di programmazione nelle sale italiane con 8,4 milioni di euro e oltre 1 milione di biglietti staccati. Ottimo anche l’esordio in sala dell’ottavo e ultimo film della saga di Mission: Impossible con Tom Cruise, The Final Reckoning. Il kolossal ha incassato 1 milione 774mila euro con oltre 220mila spettatori. Bene anche Fuori di Mario Martone, presentato in concorso a Cannes, con Valeria Golòino-Goliarda Sapienza: nel weekend di uscita in Italia si posiziona al terzo gradino del podio con 654mila euro di incassi e oltre 100mila biglietti staccati.