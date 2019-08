Fra il 23 e il 25 agosto si è tenuto in California il D23, vale a dire l'evento con il quale Walt Disney Company celebra il proprio mondo dell'intrattenimento e annuncia i progetti per il prossimo futuro (la D sta per Disney e il 23 sta per 1923, anno di fondazione dell'azienda). Il weekend di festeggiamenti ci ha regalato trailer e novità sulla serie TV 'The Mandalorian' e sui film 'Star Wars: l'ascesa degli Skywalker', 'Lilli e il vagabondo', 'Cruella' e 'Raya and the Last Dragon'.



THE MANDALORIAN

È una serie TV ambientata nell'universo narrativo di 'Star Wars' cinque anni dopo gli eventi del 'Ritorno dello Jedi', quando la caduta del vecchio impero porta al collasso di tutta una serie di strutture governative e lascia dunque maggiore spazio di manovra ai cacciatori di taglie come il protagonista di 'The Mandalorian'. La prima stagione sarà composta da otto episodi, disponibili in streaming su Disney+ a partire dal 12 novembre 2019.









STAR WARS: L'ASCESA DI SKYWALKER

È il terzo capitolo della trilogia sequel di 'Guerre Stellari', quella che ci ha già dato 'Il risveglio della Forza' (2015) e 'Gli ultimi Jedi' (2017). Nel corso del D23 sono state mostrate alcune immagini, attualmente non online, e il primo poster ufficiale, che vede uno scontro fra Rey (interpretata da Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver), mentre sullo sfondo un volto maligno osserva soddisfatto. Il film arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019, più o meno in contemporanea con il resto del mondo.



Check out the new poster for Star Wars: #TheRiseOfSkywalker that debuted at #D23Expo.



See the film in theaters December 20. pic.twitter.com/3CAX7mzlst — Disney D23 (@DisneyD23) August 24, 2019



LILLI E IL VAGABONDO

È il remake in live action dell'omonimo film d'animazione. Cani veri ed esseri umani in carne e ossa riportano in vita la storia di una cagnolina della classe media statunitense che incontra un cagnolone esperto di vita in strada: fra i due scoccherà la scintilla dell'amore. Il film non uscirà nelle sale cinematografiche, ma direttamente in streaming sul nuovo servizio della Casa del Topo, cioè Disney+. L'appuntamento è fissato per il 12 novembre 2019.









CRUELLA

È un film in live action e il remake del film d'animazione 'La carica dei 101'. Atteso nelle sale cinematografiche a metà del 2021, è interpretato dalla premio Oscar Emma Stone, che veste i panni di colei che in Italia è nota con il nome di Crudelia De Mon: nella versione originale è Cruella de Vil (da qui il titolo del film). Il D23 è stata l'occasione per mostrare la prima immagine ufficiale della pellicola.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/rPcGHCtqfW — Disney D23 (@DisneyD23) August 24, 2019

RAYA AND THE LAST DRAGON

È il nuovo progetto animato di Walt Disney Pictures, un film che uscirà nelle sale a fine novembre 2020 e che racconterà la storia di una indomita guerriera che, in un mondo di fantasia, si mette in cerca dell'ultimo drago rimasto. Nel cast troviamo nomi come quelli di Cassie Steele e Awkwafina e il D23 è stata l'occasione per ammirare un concept art, vale a dire uno dei disegni realizzati per visualizzare personaggi e ambientazioni e successivamente gestire l'animazione.

JUST ANNOUNCED: Disney’s Raya and the Last Dragon, starring @cassandrasteele (Raya) and @Awkwafina (Sisu, the Last Dragon). Check out all-new concept art, and see the film in theaters November 2020. #D23Expo pic.twitter.com/2ympxeqtqc — Disney D23 (@DisneyD23) August 24, 2019



