Samantha Harvey ha vinto il Booker Prize 2024

Londra, 14 novembre 2024 – “Orbital” di Samantha Harvey, 49 anni, l'unica scrittrice britannica finalista quest'anno, ha vinto il Booker Prize 2024, il premio per la narrativa più prestigioso del Regno Unito.

Il romanzo di Harvey, che racconta la storia di sei astronauti immaginari sulla Stazione Spaziale Internazionale, è stato scelto "all'unanimità", secondo quanto dichiarato dal presidente della giuria, l'artista e scrittore Edmund de Waal: "La nostra unanimità su Orbital riconosce la sua bellezza e la sua ambizione – ha detto – Riflette l'intensità straordinaria con cui Harvey osserva il mondo prezioso e precario che condividiamo".

Con 136 pagine, “Orbital” è il secondo libro più breve a vincere nella storia del premio – il primo è stato “Offshore” di Penelope Fitzgerald, nel 1979, con 132 pagine. Alla domanda se la scelta della giuria fosse un voto a favore dei libri brevi, De Waal ha risposto "assolutamente no", aggiungendo che “Orbital” è "la lunghezza giusta per ciò che il libro vuole realizzare".

Come scrive The Guardian, la storia, che segue i sei personaggi per un intero giorno durante il quale vivono sedici albe e sedici tramonti, è una "meditazione sulla Terra, sulla bellezza e sull'aspirazione umana". Nel corso dei sedici giri che compiono attorno alla Terra, nel tempo sospeso del cosmo le vite degli astronauti sono scandite dalle riflessioni che la lontananza da casa e il posto in cui si trovano scatenano: come sarebbe il nostro pianeta senza vita umana? E come sarebbe la vita umana se non ci fosse una terra a ospitarla?

Harvey ha detto che non si aspettava di vincere il premio e ha dedicato la sua vittoria a coloro che “parlano a favore e non contro la terra, a favore e non contro la dignità degli altri esseri umani, delle altre vite, e a tutte le persone che parlano, chiedono e lavorano per la pace". In Italia "Orbital", uscito nel regno unito a novembre 2023, sarà pubblicato nel mese di febbraio 2025 da NN editore, tradotto da Gioia Guerzoni. Harvey è autrice di cinque romanzi, tra cui “Vento dell’ovest” (2020), uscito in Italia per Neri Pozza.