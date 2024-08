Claudia Lanteri e il suo debutto con ‘L'isola e il tempo’ nel vodcast letterario “Il Piacere della Lettura”

Il vodcast “Il Piacere della Lettura”, condotto da Giulia Carla De Carlo e dedicato ai libri, alle storie e agli autori, ha incontrato questa settimana la scrittrice emergente Claudia Lanteri.

Nata a Caltanissetta e attualmente residente a Palermo, dove lavora come libraia. La sua passione per la narrazione è stata influenzata dalla sua famiglia, che ha fondato un Teatro Stabile nella sua città natale, trasmettendole fin da piccola l'amore per le storie.

Prima di dedicarsi completamente alla scrittura, Claudia ha lavorato nel campo del marketing e della comunicazione. Ha pubblicato racconti su varie riviste letterarie come "Snaporaz”, “Malgrado le mosche” e “Micorrize”. La sua esperienza e il suo amore per la letteratura si riflettono nel suo stile narrativo unico, che combina elementi di cultura siciliana con una sensibilità contemporanea.

La copertina del libro di Claudia Lanteri

Il romanzo di debutto di Claudia Lanteri, “L'isola e il tempo”, pubblicato da Einaudi, è un affascinante giallo letterario ambientato su una minuscola isola sopra Lampedusa all'inizio degli anni Sessanta. La storia segue le vicende di Nonò, il più piccolo di sei fratelli, che si trova coinvolto in un mistero legato a un naufragio. Nonò, animato da un desiderio insaziabile di conoscenza, si imbatte in un professore giunto sull'isola per ricerche scientifiche e in un caso di omicidio che il maresciallo dei carabinieri si rifiuta di considerare tale.

Il romanzo esplora temi profondi come l'innocenza perduta e la memoria, creando un'atmosfera sospesa e misteriosa che richiama l'eco della narrativa siciliana e la voce di Elsa Morante. La narrazione si sviluppa attraverso il passaggio dall'adolescenza di Nonò all'età adulta di Nofrio, l'unico abitante dell'isola che rimane segnato per sempre dal tragico evento. La scomparsa di Bruno Surico e il mistero irrisolto continuano a pesare sulla coscienza del protagonista, rendendo "L'isola e il tempo” un romanzo avvincente e riflessivo.

Claudia Lanteri, con il suo stile evocativo e la sua capacità di intrecciare storie complesse, si afferma come una voce promettente nel panorama letterario italiano. La sua opera di debutto non solo intrattiene, ma invita anche i lettori a riflettere sulla natura della verità e del tempo.