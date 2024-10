Liam Payne, ecco com’è morto: le ultime ore prima della caduta dal terzo piano dell’hotel

Roma, 17 ottobre 2024 – È morto precipitando dal terzo piano dell’hotel dove alloggiava a Buenos Aires il 31enne Liam Payne, l’ex cantante della band britannica One Direction. Poco prima di cadere, Payne avrebbe dato in escandescenza: nella richiesta di intervento al 911 – pubblicata sul portale del quotidiano spagnolo Clarin – si parla di "un ospite imbottito di droga che sta distruggendo la camera".

Oltre alla registrazione della richiesta di intervento dell'albergo al numero di emergenza integrato della sicurezza pubblica argentina, il sito spagnolo ha anche divulgato le foto della stanza in cui alloggiava la pop star: negli scatti si vedono i resti delle dosi di droga, probabilmente assunte dall’ex pop star, e il vetro sfondato del televisore. Payne avrebbe dovuto esibirsi in Argentina il 9 settembre, ma il concerto è stato annullato per un’infezione ai reni.

Nella Deluxe Suite dell'esclusivo hotel CasaSur Palermo la polizia si è trovata di fronte a scene di distruzione. Tra le immagini pubblicate da quotidiano, si vede un televisore con lo schermo in frantumi. Un'altra foto mostra la scrivania coperta tra l'altro dai resti di una candela, un accendino, la scatola di una saponetta e polvere bianca che potrebbe essere cocaina.

Inoltre, si vede la parte superiore di una lattina bruciata. Altri resti di candele e fogli di alluminio sono stati trovati nel bagno della camera.

La polizia scientifica all'Hotel Casa Sur di Buenos Aires

Tra le immagini postate sul suo account Snapchat, il musicista ha scritto: "Bella giornata in Argentina", ha mostrato la sua colazione e ha annunciato che avrebbe giocato una partita di polo. C’è anche un video girato col cellulare in cui il 31enne appare disteso e tranquillo.

Payne aveva in programma una tournée in Sud America, ma l'aveva recentemente annullata a causa di problemi di salute. Doveva esibirsi in Argentina il 9 settembre, ma una grave infezione ai reni lo aveva costretto a prendersi una pausa per curarsi. Molti dei suoi fan oggi, al diffondersi della notizia della morte, si sono radunati davanti alla porta dell'hotel.

La veglia dei fan sotto l'hotel dove è morto Liam Payne

Payne ha sofferto di disfunzioni renali fin dall’infanzia, a causa di una complicazione dovuta al parto prematuro. Problemi che lo hanno costretto a uno stile di vita molto controllato fino al 2012, anno in cui gli è stata confermata la completa guarigione del rene.

Fan di Liam Payne disperati sotto l'hotel CasaSur di Buenos Aires

Nato il 29 agosto 1993 a Wolverhampton, nel Regni Unito, Liam James Payne è stato un cantante britannico, noto per essere stato un membro della band anglo-irlandese One Direction, attiva tra il 2010 e il 2016. Dopo lo scioglimento del gruppo, nel 2016 Payne ha firmato un contratto da solista negli Stati Uniti con la Capitol Records e con Republic Records.

Da dicembre 2015 a luglio 2018 ha avuto una relazione con la cantante Cheryl, dalla quale ha avuto un figlio il 22 marzo 2017. Nel mese di settembre del 2019 ha confermato alla stampa di avere una relazione con la modella Maya Henry, dalla quale si è separato nel maggio del 2021, tornando tuttavia a frequentarla due mesi più tardi. Nel 2022 la coppia si è separata una seconda volta. Nello stesso anno, dopo una breve relazione con Aliana Mawla, l'artista ha iniziato a frequentare Kate Cassidy.