One Direction, Liam Payne morto a 31 anni: la sua lotta contro alcol e depressione

Los Angeles, 17 ottobre 2024 – Liam Payne, uno dei cinque membri della boy band One Direction è morto all’età di 31 anni, dopo essere caduto da tre piani in un hotel a Buenos Aires, Argentina, secondo l'Associated Press . Alberto Crescenti, capo del sistema medico di emergenza dello stato, ha detto che Payne è caduto in un cortile del Casa Sur Hotel. Non è chiaro se la caduta sia stata un incidente e le autorità stanno indagando sulle circostanze della sua morte. Poche ore prima della morte le autorità locali erano state chiamate allarmate da “un uomo molesto sotto il probabile effetto di droghe o alcol”.

Nato a Wolverhampton, Inghilterra, Payne ha iniziato la sua carriera nell'industria musicale come concorrente dell"X Factor" britannico nel 2008, quando è stato escluso dallo show. È tornato due anni dopo ed è stato inserito in un gruppo insieme a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik: sarebbero diventati gli One Direction. All'epoca si classificarono terzi nello show per poi essere stati successivamente messi sotto contratto con la Syco Entertainment di Simon Cowell.

Come membro degli One Direction, Payne ha fatto parte di uno dei gruppi più importanti della storia del pop contemporaneo: una delle boy band che con più di 70 milioni di dischi in tutto il mondo è stata tra quelle di maggiore successo degli ultimi anni. Dopo la folle corsa dei trionfi internazionali dal 2010 al 2016, il quintetto ha annunciato che avrebbe intrapreso una pausa a tempo indeterminato, che ha portato tutti e cinque i cantanti a iniziare carriere da solisti.

Harry Styles a tutt’oggi è quello che ha avuto maggiore successo di tutti gli altri. Payne nel 2017 ha debuttato come cantante solista con "Strip That Down", entrando nella top 10 negli Stati Uniti e raggiungendo il n. 3 in Gran Bretagna. Ha pubblicato il suo album di debutto "LP1" nel dicembre 2019, raggiungendo il n. 17 nel Regno Unito. All'inizio di quest'anno, ha pubblicato il suo ultimo singolo "Teardrops", accompagnato da una versione acustica.

Payne aveva parlato apertamente delle sue lotte con l'alcol e dei suoi pensieri suicidi, e solo l'anno scorso aveva dichiarato di essere sobrio da tre mesi. "Ora sono sobrio, più di 100 giorni", ha detto a IFL TV. "Mi sento benissimo, mi sento davvero, davvero bene e il supporto dei fan è stato davvero, davvero buono, quindi sono super felice".