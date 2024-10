Liam Payne, Tmz pubblica le foto del cadavere: è polemica

Roma, 17 ottobre 2024 – La tragica morte di Liam Payne, cantante ed ex membro della celebre boy band One Direction, è circondata da discussioni e polemiche che impazzano in queste ore sui social media. In particolare, fin dai primi momenti, il famoso sito di gossip statunitense Tmz è stato fortemente criticato dai fan, ma non solo, per aver pubblicato alcune foto del corpo del 31enne deceduto.

Payne è precipitato a terra dal tetto di un albergo di Buenos Aires, sembrerebbe a seguito dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Nel dare la notizia della sua morte, Tmz ha deciso di pubblicare alcune foto di parti del corpo del cantante, come il braccio e il fianco, in cui erano visibili i suoi tatuaggi: “Non mostriamo l'intero corpo, ma potete vedere chiaramente i tatuaggi: un orologio sull'avambraccio sinistro e uno scorpione sull'addome”, ha scritto il media statunitense sotto le foto.

Morto all’eta’ di 31 anni Liam Payne, ex cantante degli One Direction, precipitato dal terzo piano di un albergo a Buenos Aires

A seguito delle forti reazioni negative che hanno infiammato i social network, in particolare X – dove si raccolgono moltissimi fan della ex boy band –, le foto sono state rimosse. Tuttavia, come tutto ciò che viene dato in pasto alla rete, gli scatti hanno già iniziato a circolare sulle diverse piattaforme ed è ormai impossibile fermare la loro diffusione.

Le critiche sono arrivate anche da parte di esperti di media e comunicazione, come il giornalista della BBC Shayan Sardarizadeh, che ha scritto sul suo profilo: “Tmz sta cercando di ottenere click e guadagno dal corpo di un giovane uomo morto solo pochi minuti dopo la notizia del suo decesso. Immaginate di essere un membro della famiglia di Liam Payne e vedere ciò”.

Sotto il post pubblicato dal magazine di gossip, che ora non continua più le immagini ma solamente il link all’articolo, diversi utenti hanno fortemente polemizzato con la scelta di mostrare – anche se solo in parte – il corpo di Payne. “Non posso credere che abbiate pubblicato le immagini dell’incidente. Vergognatevi”, ha scritto qualcuno. Molti hanno fatto riferimento, come Sardarizadeh, alla famiglia del 31enne: “Questo è un comportamento irrispettoso nei confronti dei famigliari”, ha scritto un utente.