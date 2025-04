Chi è Damiano Carrara, pasticciere di fama internazionale

Damiano Carrara, cuoco e pasticciere celebre in tutto il mondo e volto televisivo del nostro Paese (e non solo) sarà per la prima volta a ‘Verissimo’, nella puntata di sabato 12 aprile. Il giovane è pronto a raccontare del suo lavoro ma anche del suo momento speciale che sta vivendo nel privato da quando è diventato papà.

Gli esordi

Nato a Lucca il 22 settembre del 1985, da padre muratore e madre impiegata, finiti gli studi ha lavorato per qualche anno come metalmeccanico comprendendo ben presto che quella non era la sua strada. Nel 2008 si trasferisce a Los Angeles e, dopo aver lavorato per diverso tempo come bartender, apre insieme al fratello Massimiliano la pasticceria ‘Carrara Pastries’ a Moorpark (CA). Poco dopo i due hanno aperto una seconda filiale ad Agoura Hills e attualmente il gruppo Carrara possiede tre pasticcerie in California.

L’attività in tv

Nel 2015 Carrara partecipa come concorrente allo show americano ‘Spring Baking Championship’ in cui si classifica secondo e l’anno successivo è finalista nella dodicesima edizione di ‘Food Network Star’.

Da concorrente si trasforma ben presto in giudice: ricopre questo ruolo nella seconda stagione del programma ‘Halloween Baking Championship’ e successivamente anche nel format ‘Spring Baking Championship’ che gli ha regalato la notorietà.

In Italia è giudice di ‘Bake Off Italia - Dolci in forno’ ma anche conduttore (insieme a Katia Follesa) di ‘Cake Star - Pasticcerie in sfida’ e da solo di ‘Ricette di un sognatore’ sul canale di Food Network.

Ha partecipato nelle vesti di giurato o esperto a ‘Bake Off Italia - All Stars Battle’, ‘Fuori menù’ e ‘È sempre mezzogiorno’. Nel 2018 ha anche pubblicato un libro: ‘Nella vita tutto è possibile’, la sua autobiografia che raccoglie anche molte delle sue ricette.

Il famoso pasticciere ha anche vinto, in coppia con il fratello Massimo, l’undicesima edizione di ‘Pechino Express’.

Il matrimonio e la paternità

Damiano Carrara sentimentalmente legato da molti anni a Chiara Maggenti con cui è convolato a nozze nel 2022. La coppia è unita anche nel lavoro, Maggenti è infatti General Manager all’ ‘Atelier Damiano Carrara’, pasticceria gluten free aperta dal marito a Lucca nel 2021.

La coppia nell’agosto 2024 ha dato il benvenuto alla loro prima figlia: Dafne.