Ora le lentiggini sono cool: ecco il make-up per disegnarle

Per molto tempo quando si parlava di lentiggini e di trucco si pensava a un make-up in grado di camuffare le piccole macchie piatte della pelle, rossicce o marroncine. Ora, invece, molte persone chiedono addirittura il trucco per lentiggini finte per poter impreziosire il viso con delle efelidi disegnate.

Efelidi

Si tratta di una caratteristica frequente nei soggetti con carnagione chiara e presenti, oltre che sul volto, anche su braccia, spalle e su altre parti del corpo esposte al sole. Sono causate dall'aumento della produzione di melanina in determinate aree della pelle in risposta all'esposizione ai raggi ultravioletti. Non comportano problemi e non richiedono un trattamento medico.

Star

Alla nuova tendenza estetica che ha rivalutato le efelidi e che segna un cambiamento con il passato hanno contribuito alcune dive che hanno le lentiggini naturali e che anziché nasconderle le hanno valorizzate lasciandole spesso in primo piano sul loro viso, dall’attrice Emma Watson alla duchessa di Sussex Meghan Markle fino alla modella e interprete Cara Delevingne. Ma ci sono altrettante celebrities che sono ricorse al trucco per lentiggini finte sdoganando, a loro volta, questa caratteristica. Basti pensare, per esempio, alla cantante e imprenditrice Rihanna o all’attrice e artista Zendaya.

Social

Sui social, in particolare su TikTok, ci sono molti tutorial che hanno fatto diventare popolare il trucco per lentiggini finte rendendolo una moda degli ultimi tempi. Si tratta di un piccolo vezzo che dà un aspetto fresco e giovanile al proprio viso. Tra l’altro si tratta di un tipo di make-up piuttosto semplice, che richiede solo due matite per sopracciglia, una sui toni del cioccolato e l'altra su quelli del castano nocciola, oltre a una terra compatta effetto bronzer.

Preparazione

Prima di passare al trucco, detergi e idrata il viso. Applica una base o un primer e un correttore per uniformare il tono della pelle. Oltre alle matite per sopracciglia consigliate prima, in alternativa, in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze, puoi usare anche una matita eyeliner di un colore marrone chiaro un eyeliner liquido con una punta fine che consente una maggiore precisione.

Step

Inizia temperando con attenzione le punte delle matite, ammorbidendole sul palmo della mano. Disegna poi dei piccoli puntini con la matita più scura sulla parte alta degli zigomi e sul ponte nasale. L'obiettivo è quello di creare dei puntini simili alle lentiggini, ma a mano libera, senza seguire un ordine preciso, lasciando spazi diversi tra un punto e l'altro.

Finitura

Dopo i passaggi precedenti, passa alla matita più chiara e riempi anche la parte inferiore degli zigomi e le narici esterne con dei puntini. Infine, sfuma delicatamente le lentiggini finte picchiettando con l'anulare. Per un tocco in più come quello che si avrebbe naturalmente dopo qualche ora di esposizione al sole, per un effetto sun kissed accentua il tutto con un po’ di terra abbronzante, che definisce e illumina i tratti, concentrando qualche pennellata soprattutto sul naso. Per fissare il trucco, puoi utilizzare uno spray fissante.