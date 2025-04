’Le Invasioni Botaniche’. Week-end a Cremona. Floricoltura e libri

Un’invasione di colori, sfumature e profumi nel centro della città di Cremona, questo week-end (12 e 13 aprile) con la sedicesima edizione de ’Le Invasioni Botaniche’ con più di 70 espositori, quest’anno dedicata alle margherite, piante erbacee della famiglia delle asteracee, molto comuni nei prati della penisola italiana e simbolo di purezza e di rinnovamento. Non solo fiori e piante, ma anche tutto ciò che ruota intorno al verde e con i consigli di esperti florovivaisti per abbellire e rinnovare balconi, terrazze e giardini.

Ci saranno anche esposizione di vasi e oggettistica per la casa e per il giardino, complementi d’arredo, arte della tavola, ceramiche, abiti e accessori, borse in tessuto, gioielli e bijoux, amuleti e cosmetici naturali. Il programma, con accesso gratuito, prevede mostre, presentazioni di libri, installazioni e laboratori per bambini. Oggi a Palazzo Vidoni sarà presentato il romanzo ’I fiori hanno sempre ragione’ di Roberta Schira. L’autrice, scrittrice, giornalista e critica gastronomica, dialogherà con la giornalista Francesca Morandi. La protagonista del romanzo, una chef, unisce diversi ingredienti per imparare a sopravvivere emotivamente in una storia di cambiamenti, ma anche di speranza.

Nel cortile del Palazzo sarà allestita la mostra ’La Natura (non) è morta’ a cura dell’Associazione Artisti Cremonesi, mentre in corso Campi la paesaggista Giulia Cristofolini presenterà l‘installazione ’Un giardino da abitare’. Domenica alla Libreria Timpetill ci sarà un laboratorio per bambini con l’illustratrice Francesca Ballarini dal titolo ’Bambini e Giardini’, come il libro di Beatrice Masini che sarà oggetto di un incontro alla Piccola Biblioteca.

Raffaella Parisi