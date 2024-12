L’azienda di trasporti cittadina apre per la prima volta i suoi archivi per un suggestivo tuffo nel passato

Fino al 12 gennaio 2025 negli spazi dell’Adi Design Museum – Compasso d’Oro, a Milano (ingresso da via Ceresio 7), resterà aperta al pubblico la mostra ’Atm Manifesto: storie, viaggi e design’. Per la prima volta nella storia l’Azienda Trasporti Milanesi apre lo scrigno del suo archivio storico, esponendo in maniera esclusiva fotografie, manifesti, campagne pubblicitarie, oggetti di design e documentazione inedita. Una selezione del patrimonio interno, offerta alla fruizione collettiva dopo un importante lavoro di recupero, che segna un nuovo traguardo nell’ambizioso progetto di tutela della storia dell’Azienda.

L’iniziativa ospita anche un focus sulla linea 1 della metropolitana, con l’esposizione di immagini, documenti e oggetti che raccontano la nascita della ’rossa’ che nel 2024 festeggia i suoi primi 60 anni. La mostra – affidata alla curatela di Matteo Pirola – è un viaggio nel tempo lungo i binari delle campagne di comunicazione di Atm che attraversano e intrepretano l’evoluzione del costume e della società, milanese e non solo. Narra il cambiamento dei linguaggi artistici e pubblicitari, oltre a presentare esclusivi documenti che raccontano simboli e momenti che hanno segnato la storia della mobilità cittadina, dall’iconico tram Carrelli all’inaugurazione della prima linea metropolitana.

All’esposizione hanno contribuito anche diversi archivi esterni che hanno fornito il loro prezioso materiale, come ad esempio la Fondazione Franco Albini e Bob Noorda / Noorda Design. La storia di Atm è particolarmente legata al luogo in cui si svolge la mostra, perché si trova al centro di un vero e proprio distretto tranviario. Infatti, l’ADI Design Museum sorge in un’area che a fine Ottocento era utilizzata come deposito di tram a cavallo e successivamente fu destinata agli impianti che fornivano ai tram l’energia elettrica.

La piazza di accesso al museo è intitolata al Premio Compasso d’Oro, prestigioso riconoscimento del mondo del design che si aggiudicò nel 1964 il progetto della linea M1 della metropolitana, firmato da Franco Albini, Franca Helg e Bob Noorda. A pochi passi dalla piazza, in via Messina, c’è lo storico deposito tranviario di Atm dei primi del Novecento mentre di fronte si trova la Fabbrica del Vapore, edificio che conserva ancora oggi nei fregi richiami ai tram, in quanto sede della Carminati Toselli & C., dove sono stati costruite le prime vetture Carrelli Milano 1928. Ingresso gratuito. Orari d’apertura: 10.30 -20.