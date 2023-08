Kai Cenat, chi è lo streamer e influencer star di Twitch e YouTube arrestato a New York

New York, 5 agosto 2023 – Kai Cenat, star dei social (in America è lo streamer più popolare su Twitch), è stato arrestato per "incitazione alla rivolta" dopo aver promosso sui social un evento che ha portato migliaia di persone a radunarsi a Union Square, a Manhattan, New York. Durante una diretta streaming, Cenat aveva annunciato che avrebbe distribuito gratuitamente computer, Playstation 5, microfoni, tastiere, webcam, cuffie e card regalo da un camion parcheggiato proprio a Union Square. Un richiamo irresistibile per i fan che si sono riversati per le strade scatenando il panico. Diverse persone sono rimaste ferite e diverse sono finite in manette, tra cui proprio lo streamer, prelevato dalla polizia nel veicolo parcheggiato nella piazza da dove stava trasmettendo in livestreaming l’evento.

Chi è Kai Cenat

Ventidue anni, nato (il 16 dicembre 2001) e cresciuto nel Bronx da madre trinidadiana e padre haitiano, il suo nome di nascita è Kai Carlo Cenat III. Ha un fratello maggiore, uno minore e una sorella gemella, tutti apparsi sul suo canale YouTube. Si è diplomato nel 2019 e poi ha frequentato la State University di New York a Morrisville il 27 agosto 2019 per studiare Business Administration. Alla fine ha abbandonato il college nel 2020.

Una carriera in rete

Cenat ha iniziato la sua carriera online creando contenuti ironici: il primo post su Instagram nel gennaio 2017, l’anno dopo il primo video su Youtube. Il 22enne per lo più trasmette se stesso in streaming, chatta con i fan o gioca a videogiochi come NBA. In poco tempo si è costruito una community che oltre 4 milioni di follower su Youtube, oltre 5 milioni su Instagram e 6 milioni e mezzo su Twitch, la piattaforma di live streaming famosissima tra i più giovani.

Star di Twitch 2023

Il 31 gennaio 2023, Cenat ha completato una sfida epica (in gergo social “subathon”) in cui ha trasmesso in streaming ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 30 giorni consecutivi. Il 28 febbraio 2023, è diventato lo streamer Twitch più abbonato di tutti i tempi, raggiungendo 306.621 abbonati.

Numeri che ne fanno uno dei numeri uno d’America (il primo della comunità afro-americana ad aver ottenuto un traguardo social così importante), con temi che rientrano per lo più nel “just chatting“, il format in cui, mettendosi al centro delle live, dialoga con gli spettatori della chat. Quest’anno, il 22enne, ha vinto il premio ‘Streamer dell’anno’ al 12° Streamy Awards.