New York, lo streamer Kai Cenat promette play station gratis e scatena il caos a Union Square

New York, 5 agosto 2023 – Il noto influencer e streamer Kai Cenat è stato arrestato dalla polizia di New York per aver provocato caos e panico nella centrale Union Square dove migliaia di persone si sono radunate dietro all’annuncio dell’influencer sulle piattaforme Twitch e Youtube che annunciava la distribuzione di computer, play station, microfoni, tastiere, webcam, cuffie e card regalo da un camion parcheggiato a Union Square.

Ora Cenat rischia di essere incriminato per istigazione alla rivolta e assemblea illegale. In tutto ci sono stati 63 arrestati, e 30 di questi sono giovani. Migliaia di teenager hanno infatti invaso la piazza, salendo sui veicoli parcheggiati, scagliando oggetti contro i finestrini, lanciando sedie. Presi d'assalto anche autobus del servizio pubblico newyorkese.

Sono stati registrati anche alcuni feriti tra gli agenti che, in tenuta anti-sommossa, per un paio d'ore si sono confrontati con i ragazzi che hanno scagliato contro di loro bottiglie e anche vasi di fiori del parco.

Il 21enne Cenat è un video creator con 6,5 milioni di follower su Twitch e 4 milioni su Youtube, dove ha pubblicato 299 video che hanno avuto 276 milioni di visualizzazioni. Lo scorso dicembre ha vinto il premio "streamer dell'anno" al 12esimo Streamy Awards. Ieri è stato prelevato dalla polizia nel veicolo parcheggiato nella piazza da dove stava trasmettendo in live streaming l'evento.

"A un certo punto - ha spiegato il capo della polizia di New York - ci siamo ritrovati davanti persone armate di pale, asce e altri oggetti presi dal cantiere, mentre qualcuno ha lanciato razzi all'indirizzo degli agenti".

Cenat è stato portato via dalla polizia per "ragioni di sicurezza", ma per lui potrebbe scattare la denuncia: non aveva avvertito la polizia del raduno e non aveva chiesto permessi, per cui il raduno è considerato illegale.

Il team legale della città di New York sta discutendo la linea da seguire. "Non siamo contro la possibilità che i giovani si divertano - ha dichiarato un portavoce dello youtuber - non siamo contro i raduni di giovani, ma non può essere questo il modo, perché diventa molto pericoloso. Diverse persone si sono fatte male".

Ma secondo la polizia Cenat ha svolto un ruolo chiave nell'incitare al caos. Nella diretta su Twitch in cui aveva lanciato l'evento, lo youtuber aveva promesso di regalare i congegni elettronici a chiunque avesse risposto correttamente a domande fatte a caso. Poco prima che scoppiassero i disordini, Cenat aveva scattato una foto della piazza e l'aveva pubblicata su Instagram, ringraziando tutti i partecipanti con un messaggio finale, che diceva: "State attenti".