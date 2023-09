Jimmy Fallon, le accuse al comico e le sue scuse al team del Tonight Show

Jimmy Fallon comico davanti alle telecamere, crudele dietro le quinte. E’ il doppio volto del show man rivelato da un articolo del Rolling Stone US che accusa il conduttore televisivo statunitense e la troupe del late talk show di creare un “ambiente di lavoro tossico” tale da mettere in crisi molti lavoratori. Fallon nelle scorse ore, secondo quanto riportato dal magazine Deadline, si sarebbe scusato attraverso una riunione Zoom con il suo staff del Tonight Show per gli errori commessi in passato. Insieme allo showrunner Chris Miller, il conduttore ha riunito giovedì 7 settembre i collaboratori per chiarire i fatti riportati nell’articolo.

Le scuse

“È imbarazzante e mi sento malissimo. Sono dispiaciuto se vi ho imbarazzato. Penso alle volte che sto lavorando con il meglio del meglio, voi siete i migliori”, ha detto Fallon durante l’incontro. “Mi sento così male che non riesco nemmeno a spiegarvelo”. Il conduttore ha anche spiegato di non aver mai avuto intenzione di “creare quel tipo di atmosfera” al Tonight Show. “Voglio che questo show sia divertente, dovrebbe essere inclusivo per tutti, divertente, il migliore, con le persone migliori…. Volevo semplicemente dire… Mi mancate” ha concluso lo show man.

Crying rooms

Sedici le testimonianze raccolte da Rolling Stone tra ex ed attuali collaboratori del Tonight Show. Alcuni hanno raccontato in forma anonima della differenza fra i “good Jimmy days” e i “bad Jimmy days”. Nei primi Fallon sarebbe come lo vediamo in tv: divertente, acuto, creativo. Nelle giornate no sarebbe intrattabile a tal punto da convincere i collaboratori a non guardarlo nemmeno in faccia. “Se ha una giornata no, sei fottuto”, si legge nell’articolo.

La situazione sarebbe così cupa da aver spinto i redattori a ribattezzare i camerini degli ospiti “crying rooms”: è lì che vanno per piangere i membri dello staff e sfogarsi per il trattamento ricevuto. Tra le righe si dipinge inoltre Fallon come irritabile e volubile, con una tendenza ad avere scoppi di ira e l’abitudine di umiliare i dipendenti. Alcuni sono stati costretti a lasciare il lavoro, altri sono stati licenziati, altri ancora hanno avuto attacchi d’ansia e problemi vari, fisici e psichici, causati dalla situazione.

La difesa

Non solo accuse. IndieWire sostiene che NBC, che trasmette il programma, ha offerto a Rolling Stone di parlare con 20 membri dello staff per difendere Fallon e il suo team, ma che le loro dichiarazioni non siano state pubblicate perché avevano richiesto di rimanere anonime. Secondo Deadline, inoltre, fonti vicine a The Tonight Show avrebbero spiegato che il nuovo showrunner Chris Miller avrebbe migliorato la cultura dello spettacolo e la maggior parte di queste affermazioni siano vecchie di anni.