Chi sono Leslie e Lynda, le sorelle di Jennifer Lopez

Della vita privata di Jennifer Lopez si sa che è madre di due gemelli, Emme e Max, nati il 22 febbraio 2008 a New York, dal suo amore con Marc Anthony e della ritrovata armonia (inizialmente interrotta) con Ben Affleck. I due si sono sposati nel 2022 a Las Vegas dopo aver ripreso una frequentazione l’anno precedente, nel 2021. Non tutti, invece, sanno che Jennifer Lopez ha anche due sorelle…

Leslie e Lynda, chi sono le due sorelle di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha due sorelle, Leslie e Lynda. Nata da Guadalupe "Lupe" Rodriguez e David Lopez il 24 luglio 1969, J Lo è la figlia di mezzo della famiglia, nata due anni dopo Leslie, venuta alla luce il 20 novembre 1967, e due anni prima di Lynda, nata il 14 giugno 1971. Il loro legame è sempre stato molto solido e unito e la stessa Jennifer ha ammesso di provare nostalgia e di soffrire la distanza con Leslie e Lynda. In un’intervista raccontò: "Quando mi sono trasferita a Los Angeles, una delle cose che mi è mancata di più è stata l'amicizia con le mie sorelle, in particolare con Lynda". Cresciute nel quartiere Bronx di New York, le tre sorelle condividevano lo stesso letto, poiché i genitori, che si sarebbero poi separati nel 1999, non potevano permettersi uno spazio più grande in cui vivere. Parlando della madre Jennifer ha rivelato: “Era una giovane mamma. Si è sposata quando aveva 20 anni. Ha avuto mia sorella quando aveva 21 anni. Siamo cresciuti tutti insieme. Ad essere onesti, era come vivere con un adolescente”. Nonostante questo, la gratitudine per la madre è sempre stata un punto fermo nella vita della cantante: "Ci ha insegnato a essere autosufficienti, a non dipendere da nessuno e a farci strada nel mondo". J. Lo non è l'unica ad avere la passione per la musica: sua sorella maggiore Leslie canta da quando aveva 16 anni. Dopo aver interpretato il ruolo di Julie in una versione scolastica della commedia di Rodgers e Hammerstein, ha continuato a studiare opera e teatro musicale. È stata un'educatrice musicale per oltre vent’anni. L’altra sorella, Lynda, invece, ha lavorato per numerose trasmissioni radiofoniche prima di diventare VJ per The Daily One di VH1 e successivamente corrispondente di notizie in onda. Ha vinto un Emmy Award per un programma di news mattutine e per il suo lavoro come co-conduttrice su WB 11 Morning News. Leslie ha raccontato che, fin da piccola, Jennifer era quella che ideava idee diverse: Ogni piano che veniva escogitato era di solito una sua idea, inclusa la volta in cui Jennifer saltò dalla finestra della loro casa, al terzo piano, nel Bronx per vincere una battaglia con l’acqua: “Di chi è stata l’idea di saltare dalla finestra su quel tetto? Era di Jennifer. …” Lynda, che nella sua carriera è stata anche assistente esecutiva sul set del film della sorella “Le ragazze di Wall Street” ha definito Jennifer come "qualcuno su cui potrei aggrapparmi. Ho sempre avuto la sensazione di avere qualcuno lì che si prendeva cura di me".