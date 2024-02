L’isola dei famosi 2024: Vladimir Luxuria conduttrice, ecco le ultime anticipazioni

Mentre il Grande Fratello si avvia (lentamente) verso la sua conclusione, è stata ufficializzata una nuova edizione de “L’isola dei famosi”. Il programma vedrà alcuni cambiamenti, sia a livello di selezione del cast che di conduzione. Ecco, ad oggi, le prime indiscrezioni e le novità ufficiali. La diciottesima edizione del reality show di Canale 5 dovrebbe partire lunedì 8 aprile ma ancora deve essere ufficializzata, anche per via dell’ultima puntata prevista in palinsesto per il Grande Fratello in mano ad Alfonso Signorini. Proprio per questo motivo, potrebbe anche slittare di qualche giorno. Quello che è ufficiale è l’addio di Ilary Blasi al timone del programma di Canale 5. Dopo tre anni alla guida del reality show, è arrivato il vociferato cambiamento alla conduzione. Al suo posto troveremo Vladimir Luxuria che ha un corso e ricorso storico con L’isola dei famosi. Dopo averla vinta, infatti, è stata più volte opinionista (anche accanto alla stessa Blasi). Le mancava giusto questo ruolo e le è stato affidato per l’edizione 2024. Un vero e proprio debutto come conduttrice per Canale 5, dopo aver presentato, in passato, nel 2015 su RadioDeejay, “L’isola di Adamo ed Eva”, ambientato sull’isola di Meleda in Croazia.

L’isola dei famosi 2024, rumors e anticipazioni sul cast

Oltre al cambio al vertice per la presentazione, anche il cast vedrà delle novità. Infatti, come anticipato anche da Piersilvio Berlusconi, non vedrà solo vip ma anche Nip – persone comuni – un po’ come accaduto anche per l’ultima (lunghissima) edizione del Grande Fratello. Se sui concorrenti non famosi c’è ancora mistero assoluto, ecco qualche anticipazione sul cast dei volti nuovi. Sembra accertata la presenza di Joe Bastianich tra i naufraghi. Insieme a lui potrebbe esserci anche il giornalista Alan Friedman. Contattata, settimane fa, Rossella Erra, da anni nel programma “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci e recentemente tornata ospite da Caterina Balivo a “La volta buona” su Rai 1. Nonostante la corte, sembra però che l’opinionista abbia declinato l’offerta di naufragare su Canale 5. E, sempre parlando di opinionisti, ci sarà una rivoluzione anche in quel settore. Se Vladimir Luxuria ha fatto il grande salto, il suo ruolo potrebbe essere occupato da Sonia Bruganelli, già vista in quel ruolo per due edizioni del Grande Fratello Vip, scelta da Alfonso Signorini. Inizialmente si era pensato ad Elena Guarnieri, volto del Tg, per mantenere il fil rouge simile al GF con Cesara Buonamici ma, alla fine, avrebbe avuto la meglio proprio la Bruganelli. Ma potrebbe non essere sola. Si parla di un secondo opinionista, forse Alvin, storico inviato in Honduras per il reality show. Lui troverebbe spazio negli studi milanese mentre, a raccontare in loco le avventure dei naufraghi, potrebbe esserci Eleonoire Casalegno, già vicina a ricoprire questo ruolo in passato. Queste sono le ultime voci che attendono conferme ufficiali ma la rivoluzione (dal cast alla conduzione) c’è già stata. Ora non resta che attendere aprile per seguire il debutto di questa 18esima edizione de “L’isola dei famosi” e scoprire chi, alla fine, sarà eletto vincitore, dopo il trionfo di Marco Mazzoli nel 2023.