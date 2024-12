In ricordo di Bersani costruttore di pace

Tosi* Se ne andò, all’età di cent’anni, la Vigilia di Natale di dieci anni fa Giovanni Bersani, personaggio bolognese che per settant’anni dedicò in modo totale la propria vita all’impegno politico e sociale per una maggiore giustizia tra i popoli, per l’affermazione della dignità di ciascuno attraverso appropriate forme di cooperazione democratica e di crescita culturale, in un mai deposto sforzo perché si affermasse la pace nei contesti più complessi del pianeta. Un cittadino del mondo che tuttavia fu particolarmente attento alla sua Bologna, dove oggi operano nel suo nome delle realtà da lui create.

Nel 2010 il Resto del Carlino fu promotore della candidatura di Giovanni Bersani al premio Nobel per la Pace e ciò lo indusse a ricordare, con una sorta di concreto testamento spirituale, le diverse iniziative da lui assunte per la pace in diverse parti del mondo, in quella che fu la sua ultima pubblicazione, scritta all’età di 98 anni: Adesso per la pace e la libertà attraverso i cinque continenti (1943-2012). Il libro inizia così: "Dai primi giorni successivi all’armistizio dell’8 settembre 1943 è iniziato un impegno che è arrivato fino a questi giorni, inizio dell’anno 2012, e tende per ora a continuare finché le forze, sempre più declinanti, lo consentiranno".

Nel 1989 lasciò l’impegno parlamentare e gli incarichi istituzionali, e riprese, come lui stesso dice, il suo impegno di volontario civile, mettendo in gioco a livello mondiale la propria autorevolezza e saggezza presso Capi di Stato e rappresentanti della società civile nelle situazioni in cui la pace e la libertà erano compromesse. Esemplare fu il suo apporto alla cooperazione internazionale allo sviluppo, realizzata in particolare attraverso il CEFA, ONG da lui fondata nel 1972 e tuttora operante con progetti di sviluppo sostenibile in paesi tra i più poveri del mondo: una cooperazione che, spesso partendo dall’agricoltura, innesca dal basso processi rivolti all’autonomia della comunità locale.

Uomo di profonda fede cristiana, vissuta in totale coerenza e senza ostentazione, possiamo dire che prese davvero sul serio, in modo totale ed esclusivo, le parole di Paolo VI nell’enciclica Populorum Progressio del 1967: "Lo sviluppo è il nuovo nome della pace. …. La questione sociale è diventata mondiale". Dalla sua vita proviene un esempio che il mondo politico oggi forse fatica a cogliere, tanto è alto e lontano dalla odierna diffusa consuetudine.

*Presidente della Fondazione Bersani