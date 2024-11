Ilary Blasi denuncia Francesco Totti per abbandono di minore: la replica dell’ex calciatore

Roma, 20 novembre 2024 – Dopo la denuncia dell’ex moglie Ilary Blasi, Francesco Totti è formalmente indagato dalla procura di Roma per abbandono di minore. La presentatrice sostiene che l’ex calciatore abbia lasciato sola la loro figlia Isabel, di 8 anni, nel corso di una serata, sebbene per pochi minuti. Totti non avrebbe ancora ricevuto alcuna notifica.

La vicenda avrebbe avuto luogo lo scorso anno. Durante una videochiamata con la bambina, Blasi avrebbe appurato l’assenza dell’ex marito da casa. Allarmata, aveva dunque allertato i carabinieri della stazione di Ponte Milvio, che di conseguenza avevano inviato una pattuglia. Tuttavia, al suo arrivo, l’ex numero 10 Giallorosso era già a casa, come sottolineato anche dal suo avvocato.

Arriva ora la replica di Francesco Totti: non solo sostiene di essersi allontanato per pochi istanti, ma in ogni momento la bambina sarebbe stata affidata a una babysitter, presente con lei nell’appartamento.

L’ormai ex coppia – separata dall’estate del 2022 dopo vent’anni di matrimonio e tre figli – è in causa civile per questioni legate alla separazione, relative all’affido delle figlie minorenni e al patrimonio. L’abbandono di minore è punito in Italia con pene severe, che vanno dai sei mesi ai cinque anni di reclusione.