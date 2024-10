Francesco Totti, il presunto flirt con Marialuisa Jacobelli e la frecciata di llary Blasi

Roma, 24 ottobre 2024 – Francesco Totti torna a far parlare di sé, ma stavolta è per una nuova vicenda di cronaca rosa, che ha a che fare con un presunto flirt con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, figlia d’arte: il suo papà è l’ex direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli.

I ben informati sapranno già che i due sono stati immortalati dal settimanale Gente mentre stavano entrando in un hotel di Roma, per poi uscire sempre assieme circa un’ora e mezzo dopo. Il gossip si è subito scatenato, anche perché la conduttrice 32enne avrebbe confermato – o quantomeno non smentito – la liasion.

Ora la vicenda si fa ancora più piccante, perché mentre Totti e l’attuale compagna Noemi Bocchi non fanno commenti o dichiarazioni, ci pensa l’ex moglie Ilary Blasi a mandare qualche frecciata.

Sul suo profilo Instagram infatti, Blasi condivide alcuni spezzoni dello spettacolo a teatro di Paolo Camilli che imita proprio l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi.

"A ma’, hai sentito, non è che il fantasma di una borsa è rimasto nel soppalco”, dice Camilli-Blasi in una fantomatica telefonata di Ilary con la mamma, riferendosi alla vicenda delle borse nascoste da Totti durante la separazione come ‘vendetta’ alla sparizione dei famosi Rolex dalla cassetta di sicurezza. “No ma’, peggio – continua lo sketch – qua non vedo le borse, vedo la Gente...”. E il riferimento al gossip lanciato dal settimanale è lampante e Ilary ride divertita.

Del resto la stessa Jacobelli è stata abbastanza esplicita quando la redazione di Gente l’ha contattata per chiedere conferma. “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto è evidente”, ha detto la giornalista da oltre 4 milioni di follower su Instagram.