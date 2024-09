Totti spegne 48 candeline, la dedica della piccola Isabel lo fa commuovere. Il video

Roma, 27 settembre 2024 – Sembra che i tempi bui della separazione (ancora in corso) da Ilary Blasi siano ormai acqua passata per Francesco Totti, che ha festeggiato il 48esimo compleanno tra karaoke, cacce al tesoro e dediche commoventi.

In alcuni video postati su Instagram dalla compagna Noemi Bocchi, l’ex capitano della Roma è stato immortalato prima mentre leggeva bigliettini sparsi per casa alla ricerca del regalo della compagna, per poi cimentarsi in ‘Felicità’ di Al Bano e Romina insieme alla mamma e agli amici più stretti.

Ciliegina sulla torta, gli auguri e la dedica della terzogenita Isabel che, salita su una sedia, ha rivolto parole dolcissime al suo ‘papino’, che non ha trattenuto le lacrime. "Ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno", le parole della bambina.

Dopo aver abbracciato la piccola di casa, l’ex capitano le ha sussurrato paroline tenere all’orecchio.

L’ex campione giallorosso è appena tornato dall'Egitto con la compagna, per l'apertura della prima sede africana della Totti Soccer School.

Nato il 27 settembre 1976 a Roma, Totti resta una leggenda del calcio italiano e un'icona per i tifosi della Roma dove ha iniziato a giocare nel 1989, esordendo in prima squadra nel 1992 e rimanendoci fino al 2017, anno del suo triste e trionfale addio al calcio giocato. Ha indossato la fascia da capitano giallorossa per quasi vent'anni.

Anche i tifosi hanno immancabilmente fatto gli auguri al campione.

“Buon compleanno Francesco", hanno scritto sui social accanto a due cuori, uno giallo e uno rosso, e in mezzo una corona. Il club giallorosso ha postato anche un video cheripercorre i momenti più belli di Totti con la maglia della Roma.