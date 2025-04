Sophie Nyweide: una morte misteriosa

Addio all’attrice 24enne americana Sophie Nyweide, protagonista da bambina di film come Mammoth (2009) e Noah (2014). Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto sulla riva di un fiume vicino a Bennington, in Vermont, il 14 aprile, ma solo ieri ne hanno dato notizia i media Usa. Secondo il certificato di morte, la donna era incinta.

La mamma ha raccontato che la figlia, molto fragile psicologicamente, faceva uso di farmaci che si prescriveva da sé e per questo l’autopsia dovrà fornire anche un responso tossicologico. "Sophie si è curata da sola per affrontare tutti i traumi e la vergogna che si portava dentro, e questo l’ha portata alla morte", ha scritto la famiglia in un comunicato, senza però specificare cosa nello specifico affliggesse la figlia. "Ha ripetuto più volte che “se la sarebbe cavata da sola“ ed è stata costretta a rifiutare le cure che avrebbero potuto salvarle la vita", hanno aggiunto i famigliari.