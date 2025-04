Funerali di Papa Francesco: come seguirli in TV e streaming il 26 aprile 2025

Il 26 aprile 2025, il mondo si fermerà per rendere omaggio a Papa Francesco, il pontefice argentino che ha segnato un’epoca con la sua umiltà e il suo impegno per i più deboli. I funerali, previsti alle ore 10:00 in Piazza San Pietro, saranno un evento globale, seguito da milioni di fedeli e non solo. Per chi non potrà essere presente a Roma, le emittenti televisive italiane e internazionali offriranno una copertura completa, con dirette, speciali e approfondimenti. Questo articolo fornisce una guida dettagliata su come e dove seguire i funerali di Papa Francesco in televisione e in streaming, con orari, canali e programmi previsti, oltre a informazioni sui commentatori e sulle peculiarità delle trasmissioni.

La cerimonia: un evento solenne e semplificato

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile 2025 alle ore 10:00 in Piazza San Pietro, presieduti dal Cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. La messa funebre seguirà il rito semplificato voluto dallo stesso Francesco nel 2024, che prevede un’unica bara in legno di cipresso rivestita di zinco, anziché le tradizionali tre bare, e una cerimonia sobria, in linea con il suo stile pastorale. Dopo la messa, il corpo del Papa sarà trasferito nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la sepoltura, un’eccezione rispetto alla tradizione che vede i pontefici sepolti nelle Grotte Vaticane. La cerimonia, che si terrà prevalentemente all’aperto, sarà trasmessa in mondovisione, con una partecipazione attesa di circa 300.000 persone in loco e milioni di spettatori in tutto il mondo.

Copertura televisiva in Italia

Le principali emittenti italiane dedicheranno ampio spazio ai funerali, con dirette che inizieranno già nelle prime ore del mattino per coprire l’arrivo dei fedeli, i preparativi e i momenti salienti della cerimonia.

Rai

La Rai, emittente pubblica italiana, garantirà una copertura completa attraverso Rai 1 e il Tg1. La diretta inizierà alle 8:30 di sabato 26 aprile, con uno speciale condotto da giornalisti di punta come David McCullagh e Sharon Ní Bheoláin, accompagnati dal commento di Áine Lawlor e Fr Michael Collins, esperto di liturgia vaticana. La trasmissione coprirà l’intera cerimonia, dalle fasi iniziali in Piazza San Pietro fino al trasferimento del feretro a Santa Maria Maggiore. Rai 1 offrirà anche approfondimenti storici sul pontificato di Francesco e sul significato delle modifiche da lui apportate ai riti funebri. Inoltre, Rai News 24 proporrà aggiornamenti costanti, con collegamenti in diretta dal Vaticano e interviste a fedeli e autorità religiose. Per chi preferisce lo streaming, la diretta sarà disponibile su RaiPlay, accessibile da smartphone, tablet e smart TV.

Mediaset

Canale 5 dedicherà una lunga finestra ai funerali con uno speciale del Tg5, condotto da Cesara Buonamici, dalle 8:40 alle 13:30. La trasmissione includerà collegamenti in diretta da Piazza San Pietro, analisi sul pontificato di Francesco e interventi di ospiti, tra cui vaticanisti e teologi. In seconda serata, dopo il programma Amici 24, Canale 5 proporrà un ulteriore speciale Tg5 per ripercorrere i momenti salienti della giornata. La diretta sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

TV2000

L’emittente della Conferenza Episcopale Italiana, TV2000 (canale 28 del digitale terrestre), offrirà una copertura particolarmente approfondita, con un focus sulla dimensione spirituale dell’evento. La diretta inizierà alle 8:00 e proseguirà fino al termine della cerimonia, con commenti di vaticanisti come Andrea Tornielli e sacerdoti che conoscevano personalmente Papa Francesco. TV2000 trasmetterà anche le messe dei Novemdiales (i nove giorni di lutto successivi al funerale) e documentari sulla vita del Papa. Lo streaming sarà disponibile sul sito ufficiale di TV2000 e sull’app dedicata.

Altre emittenti italiane

Videolina, emittente sarda, trasmetterà i funerali in diretta dalle 9:30, con un focus sulle reazioni delle comunità locali in Sardegna, regione visitata da Francesco nel 2013.

Sky TG24 proporrà una copertura internazionale, con collegamenti da Roma e da altre capitali, a partire dalle 8:00. La diretta sarà disponibile per gli abbonati Sky e su NOW.

Una delle prime foto della salma di Papa Francesco (Ansa)

Copertura televisiva internazionale

L’evento sarà seguito da emittenti di tutto il mondo, con trasmissioni in diverse lingue per raggiungere i 1,4 miliardi di cattolici e non solo.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti, le principali reti come NBC, CBS, CNN e ABC trasmetteranno la cerimonia in diretta a partire dalle 4:00 ET (le 10:00 ora di Roma). ABC, in particolare, offrirà una copertura streaming su ABC News Live, Disney+ e Hulu, con commenti di esperti vaticani come Seth Doane di CBS News, che ha seguito Francesco per anni.

Regno Unito

La BBC coprirà l’evento in diretta su BBC One e BBC News, a partire dalle 9:00 BST (le 10:00 ora di Roma). La trasmissione includerà approfondimenti sulla presenza del Principe William, che rappresenterà Re Carlo III, e sull’impatto globale del pontificato di Francesco. Lo streaming sarà disponibile su BBC iPlayer.

Spagna

In Spagna, Televisión Española (TVE) trasmetterà la cerimonia sul canale 24 Horas, con commenti in spagnolo e focus sulla partecipazione di Re Felipe VI e della Regina Letizia.

Brasile

In Brasile, Globo News e CNN Brasil offriranno una copertura completa, con particolare attenzione al legame di Francesco con l’America Latina. La diretta inizierà alle 5:00 ora locale (le 10:00 ora di Roma).

Vatican News

Per una prospettiva ufficiale, Vatican News trasmetterà la cerimonia in diretta sul suo canale YouTube, con commenti in più lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e portoghese). La trasmissione inizierà alle 9:30 e includerà momenti esclusivi, come il rito della Ultima Commendatio e della Valedictio. Il sito di Vatican News offrirà anche articoli e video sulla vita di Francesco.

Streaming e piattaforme digitali

Per chi preferisce seguire l’evento online, le opzioni sono numerose:

RaiPlay e Mediaset Infinity per le dirette di Rai e Mediaset.

per le dirette di Rai e Mediaset. YouTube : il canale di Vatican News e quelli di emittenti come BBC, ABC e NBC offriranno streaming gratuiti.

: il canale di Vatican News e quelli di emittenti come BBC, ABC e NBC offriranno streaming gratuiti. Piattaforme a pagamento: Disney+, Hulu e NOW per gli spettatori internazionali.

Siti di news: testate come la nostra, New York Times e CNN offriranno streaming live con commenti in tempo reale.

Cosa aspettarsi dalla copertura televisiva

Le trasmissioni non si limiteranno alla cerimonia funebre, ma offriranno un’immersione nel contesto storico e spirituale dell’evento. Aspettatevi:

Collegamenti in diretta da Piazza San Pietro, con immagini dei fedeli e dei leader mondiali presenti, tra cui il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il Primo Ministro britannico Keir Starmer.

Approfondimenti sul pontificato di Francesco, con documentari e interviste a chi lo ha conosciuto, come la cugina suor Ana Rosa Sivori.

Analisi vaticaniste sul futuro della Chiesa e sul conclave, che non inizierà prima del 5 maggio. Momenti liturgici spiegati nel dettaglio, come la chiusura della bara, prevista per venerdì sera, e il trasferimento a Santa Maria Maggiore.

Consigli per gli spettatori

Preparatevi in anticipo: le dirette inizieranno presto, quindi controllate gli orari e le piattaforme disponibili nella vostra zona.

Scegliete il commento giusto: se cercate un approccio spirituale, optate per TV2000 o Vatican News; per una prospettiva internazionale, BBC o CNN sono ideali.

Streaming stabile: assicuratevi di avere una connessione internet affidabile per evitare interruzioni durante la diretta.

Approfondimenti post-evento: molte emittenti offriranno speciali in serata per analizzare l’impatto dell’evento e il futuro della Chiesa.