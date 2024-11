Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: “Ha lasciato sola a casa nostra figlia di 8 anni”

Francesco Totti e Ilary Blasi continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica, non solo per la loro celebre storia d'amore, ma anche per la recente denuncia presentata da Blasi nei confronti dell'ex calciatore. La conduttrice ha accusato Totti di abbandono di minore, sostenendo che l'ex marito avrebbe lasciato sola a casa la loro figlia Isabel, di otto anni.

La denuncia di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha formalizzato la denuncia dopo aver scoperto, durante una videochiamata con Isabel, che la bambina si trovava da sola in casa. Secondo quanto riportato, Blasi avrebbe chiesto a Totti dove fosse la figlia, ricevendo come risposta che non c'era nessuno a prendersi cura di lei. Questa situazione ha portato l'ex moglie a ritenere che Totti avesse agito in modo irresponsabile, motivo per cui ha deciso di portare la questione in tribunale. La denuncia per abbandono di minore è un reato grave in Italia, con pene che possono variare da sei mesi a cinque anni di reclusione.

Totti, dal canto suo, ha risposto alle accuse affermando che non è vero che Isabel fosse sola e che ci fossero altre persone in casa al momento della videochiamata. La situazione si complica ulteriormente poiché questa denuncia si inserisce in un contesto già teso tra i due ex coniugi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, attuale compagna dell'ex calciatore

La separazione e le controversie

La separazione tra Totti e Blasi è stata annunciata nel luglio 2022, dopo vent'anni di matrimonio e tre figli insieme. Da allora, entrambi hanno intrapreso strade separate, ma le tensioni non sono diminuite. Le battaglie legali riguardanti l'affidamento dei figli e le questioni patrimoniali hanno caratterizzato il loro divorzio, rendendo pubbliche le loro divergenze.

In questo clima di conflitto, la denuncia di Blasi rappresenta un nuovo capitolo nella loro controversa separazione. Gli avvocati dei due stanno già preparando le rispettive difese, mentre i media continuano a seguire da vicino ogni sviluppo della vicenda.

Questa situazione mette in luce non solo le difficoltà personali dei due ex coniugi ma anche le sfide legate alla co-genitorialità in un contesto di separazione. La questione dell'affidamento e della cura dei figli è sempre delicata e può portare a incomprensioni e conflitti, come dimostrano gli attuali eventi tra Totti e Blasi.