Cristiano Iovino rompe il silenzio: “Con Ilary Blasi ci fu una frequentazione intima”

Roma, 25 gennaio 2024 – Il suo nome, Cristiano Iovino, era già comparso più di un anno fa su siti e riviste di gossip che si occupavano delle vicende di casa Totti-Blasi. Di lui parla, ma senza citarlo, la stessa Ilary nel documentario Netflix ‘Unica’. E’ il personal trainer che la conduttrice racconta di aver incontrato per un caffè e che avrebbe scatenato la gelosia dell’ex capitano della Roma. “Solo un caffè”, ripete più volte Ilary Blasi, preso a casa di lui e per giunta in compagnia dell’amica parrucchiera.

Chiamato in causa direttamente e indirettamente, per la prima volta Iovino ha deciso di dire la sua. Lo fa in una intervista al Il Messaggero uscita oggi. "Sono stato tirato costantemente in ballo mio malgrado”, spiega alla giornalista Valeria Di Corrado. Quando è uscito unica, molti hanno capito che il personal trainer in questione era lui. “Mi aspettavo che mi avvisasse” del documentario. “Tanti giornalisti hanno iniziato a chiamarmi, alcuni sono venuti sotto casa”. Ma c’è di più. “Poco tempo fa è circolata la notizia che indica il mio nome come testimone principale nella causa di separazione” fra Totti e Di Blasi. Così, su suggerimento dei suoi legali, Iovino ha deciso di raccontare la sua versione. Le sue parole sono chiare: “Io e Ilary abbiamo avuto una frequentazione intima (...). Ci vedevamo principalmente a casa mia, qualche volta è capitato di vedersi in negozio da Alessia (Solidani, la parrucchiera di Ilary ndr)”.

Iovino nega che tra lui e Ilary ci fosse una vera e propria storia. “Si stava insieme quando gli impegni ce lo concedevano”. Il che vuol dire che tra un incontro e un altro potevano passare anche mesi. Ai tempi Ilary era sposata, conferma il personal trainer, ma d’altra parte è la stessa presentatrice a spiegarlo in ‘Unica’, anche se la versione di lei è che ci sia stato solo un innocente incontro. “Un caffè”, appunto. Poco dopo Totti – ha raccontato Ilary Blasi – aveva letto una conversazione sul telefonino della moglie, immaginando una relazione fedifraga. Che però lei ha sempre smentito. Stiamo parlando del 2021, quindi prima che venisse fuori il gossip tra Francesco Totti e l’attuale sua compagna, Noemi Bocchi. Secondo Blasi ai tempi del famoso caffè con Iovino, Totti stava già frequentando Noemi. Lei lo avrebbe scoperto solo dopo. “Ad averlo saputo, oltre al caffè, avrei fatto altro”, ha commantato alla fine di ‘Unica’. A sentire Iovino dell’altro c’è stato eccome. “E’ dimostrabile?”, chiede la giornalista del Messaggero a fine intervista. “Spero non ce ne sia bisogno, ma nel caso tutto ciò che ho detto è riscontrabile”.