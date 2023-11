Ilary Blasi si racconta su Netflix: “Ora vi dico io perché la storia con Totti è finita”

Roma, 17 novembre 2023 – Ilary Blasi protagonista di un docufilm su Netflix. La nuova produzione (firmata Banijay Italia), che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 24 novembre, si intitola 'Unica'. E immediatamente la mente ritorna a quel 10 marzo 2002 quando l'allora fidanzato Francesco Totti le dedicò un gol nel derby Roma-Lazio mostrando ai tifosi giallorossi una maglietta con su scritto: "6 unica".

"A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato", recita il trailer del documentario. "Voglio raccontarvi la mia storia per raccontarvi un po' di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono o sono agitata. Non sono per niente ansiosa, però qui si parla di me", dice poi la stessa showgirl desiderosa di raccontare anche la sua verità sulla discussa separazione da Totti. Una verità che arriva dopo tantissimi articoli, dichiarazioni, smentite e comunicati stampa. Il documentario (scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi, diretto da Tommaso Deboni) promette di mostrare il lato più intimo e personale della conduttrice, seguitissima anche sui social. Un ritratto totalmente inedito e sincero, arricchito dalle testimonianze di persone che da sempre le sono state accanto.

In una recente intervista l'ex capitano della Roma si augurava che lui e l'ex moglie riuscissero a trovare "un equilibrio capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore". Chissà se questo documentario contribuirà a rasserenare gli animi o non finirà per aggiungere un altro elemento di attrito.