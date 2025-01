Pep Guardiola divorzia: il matrimonio con Cristina Serra finito dopo 30 anni

Londra, 14 gennaio 2025 – La separazione tra Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, e la moglie Cristina Serra ha turbato il mondo dello sport e non solo. Dopo 30 anni insieme, i due hanno deciso di prendere strade diverse, come riportato dai principali giornali spagnoli. Secondo El Periodico, la separazione sarebbe avvenuta a dicembre 2024, con la coppia che ora vivrebbe in case separate.

Pep e Cristina, una storia d’amore durata tre decenni

Pep Guardiola e Cristina Serra si erano conosciuti nel 1994 e avevano coronato il loro amore con il matrimonio nel 2014. Dalla loro relazione sono nati tre figli: Maria, 24enne influencer, Marius, 22 anni e già amministratore delegato di una azienda a Dubai, e Valentina, la più giovane della famiglia, ancora minorenne e studentessa.

La storia tra l’allenatore e la stilista è sempre stata un esempio di discrezione e stabilità. Nonostante la notorietà di Guardiola, la coppia ha mantenuto un profilo basso, lontano dai riflettori mediatici.

Le vite separate negli ultimi anni

Negli ultimi tempi, le esigenze lavorative avevano portato Guardiola e Serra a vivere in luoghi diversi. Cristina divideva il suo tempo tra Barcellona e Londra per motivi professionali legati al suo lavoro nella moda, mentre Pep era stabilmente a Manchester per guidare il Manchester City (quest’anno in crisi di risultati). La distanza, apparentemente una soluzione temporanea, potrebbe aver contribuito alla decisione di separarsi.

Un divorzio amichevole

Secondo le indiscrezioni, i rapporti tra Guardiola e Serra rimangono ottimi e cordiali. Nonostante la fine del matrimonio, la coppia sembra determinata a mantenere un clima sereno, anche per il bene dei figli.

Questa separazione non sembra aver avuto alcun impatto sulla carriera di Guardiola, che continua a guidare il team inglese. Allo stesso modo, Cristina Serra prosegue il suo percorso professionale nel mondo della moda, dove ha costruito una carriera di tutto rispetto.

La carriera di Pep Guardiola

Pep Guardiola è considerato uno degli allenatori di calcio più influenti e vincenti della storia. Dopo una brillante carriera da giocatore, durante la quale ha indossato la maglia del Barcellona vincendo numerosi titoli, Guardiola è passato alla panchina, rivoluzionando il calcio moderno. Con il Barcellona ha conquistato 14 trofei in quattro anni, tra cui due Champions League e tre titoli di Liga. Successivamente, Guardiola ha guidato il Bayern Monaco, dove ha vinto tre campionati consecutivi di Bundesliga. Dal 2016 è alla guida del Manchester City, con cui ha conquistato cinque Premier League e, finalmente, la tanto attesa Champions League nel 2023. Nonostante l’annata per ora infelice, continua a essere un punto di riferimento nel panorama calcistico internazionale.

La reazione dei fan

La notizia della separazione ha generato un grande interesse sui social media, con molti fan che hanno espresso sostegno per entrambi. La discrezione con cui la coppia ha gestito la situazione è stata apprezzata, in contrasto con altre separazioni pubbliche spesso segnate da scandali e polemiche.

La riservatezza che ha contraddistinto la loro relazione sembra mantenuta anche in questo momento delicato, dimostrando ancora una volta il rispetto reciproco che ha caratterizzato il loro lungo percorso insieme.