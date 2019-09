Roma, 27 settembre 2019 – La fotografia di un vecchio computer e l’originale homepage con la scritta colorata e il punto esclamativo. Con questo doodle, Google ci ricorda oggi il suo compleanno: il 27 settembre 1998, solo 21 anni fa, nasceva il motore di ricerca che in poco tempo sarebbe diventato non solo il più conosciuto e usato al mondo, ma anche una delle più grandi rivoluzioni del millennio.



Ma com’è nato Google e qual è stata l’idea che ha permesso di fondare le basi del colosso? Torniamo indietro nel tempo. Nell’inverno del 1998 due studenti di 25 anni dell’Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, stavano cercando di concludere una ricerca per l’università. Insoddisfatti della lentezza e della difficoltà del motore di ricerca che veniva utilizzato a quel tempo, decisero di inventarne uno loro, più chiaro, semplice e veloce.

Crearono una versione di prova del sistema e la presentarono a Andy Bechtolsheim, un ex studente della loro università e investitore di un’azienda produttrice di software, la Sun Microsystems. Il progetto piacque molto all’investitore che dette immediatamente ai due studenti di 25 anni un assegno da 100mila dollari per perfezionare il sistema e renderlo ancora migliore. Tuttavia, i soldi non bastavano e i due studenti riuscirono a trovare altre fonti di investimento, la Kleiner Perkins e la Sequoia Capital, ossia due delle più grandi società di venture capital di tutta l’America. Page e Brin ottennero da loro un totale di 25 milioni di dollari che permise finalmente di completare il lavoro.



Perché si chiama Google? La parola deriva da googol, un termine inventato dal matematico Edward Kasner per indicare un numero molto elevato, ossia un 1 seguito da 100 zeri. E quindi il simbolo di qualcosa che riusciva a organizzare in modo molto semplice e chiaro qualcos’altro di molto più complicato e decisamente meno intuitivo. Metaforicamente, una semplice guida all’interno dell’enorme quantità di informazioni presente su Internet. Leggenda vuole che i due studenti volessero usare proprio il termine googol per il loro motore di ricerca ma non conoscendo bene lo spelling della parola, scrissero per errore google nel settembre del 1997, quando registrarono il dominio del sistema.