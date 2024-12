Gli occhi di Ruggeri sulla musica. Il programma tv e il nuovo album

Torna da domani su Raidue Gli occhi del musicista, il programma scritto e presentato da Enrico Ruggeri. "In studio ci siamo sempre io e Flora Canto – annuncia Ruggeri – e c’è una vera e propria band dal vivo. Questa volta non racconteremo un solo artista a puntata ma tratteremo degli argomenti, tra i più stimolanti nella nostra vita, dai figli alla guerra, dalle grandi rivoluzioni, musicali e non, allo sport. La prima puntata ad esempio sarà dedicata al Natale". Gli ospiti della prima puntata sono Red Canzian e Davide Van De Sfroos.

Ruggeri sta per pubblicare (17 gennaio) il suo nuovo album di inediti, dal titolo La Caverna di Platone, il cui titolo è ispirato al celebre mito filosofico. Un lavoro, a tre anni dal precedente La Rivoluzione, denso di riflessioni culturali e sociali. "A me piace raccontare storie – dice Ruggeri – usando musica e parole, per mostrare quanto la vita sia poetica e spettacolare".