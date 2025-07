Gioielli APM Monaco. Elodie interpreta la sensualità e l’eleganza del brand

Elodie incanta ancora una volta la scena musicale con “Yakuza”, il nuovo videoclip che la vede protagonista al fianco di Sfera Ebbasta e Rvssian. In questo progetto ad alto impatto visivo, l’artista indossa una selezione esclusiva di gioielli APM Monaco, Maison monegasca di cui è brand ambassador, sancendo un nuovo capitolo di una collaborazione iniziata nel marzo 2025 all’insegna dello stile e del carisma.

Nel video, i gioielli scelti raccontano con forza la personalità vibrante di Elodie, perfettamente in sintonia con il DNA contemporaneo di APM Monaco. Tra i pezzi più iconici spiccano le creazioni custom firmate da Kika Prette, direttrice creativa del brand, che ha saputo tradurre l’essenza dell’artista in forme nuove e audaci.

Il leitmotiv della croce, simbolo ricorrente nell’immaginario visivo di Elodie, si rinnova in una collana brillante che cattura la luce e lo sguardo, trasformandosi in un vero e proprio talismano di stile. Accanto a lei, una body chain dalla sensualità decisa, costruita con il motivo a maglie marine, rievoca l’anima mediterranea del brand e l’eleganza senza tempo della Riviera francese, dove la Maison affonda le sue radici. Completano il look alcuni anelli dell’ultima collezione Été, che riflettono le sfumature cristalline dell’estate e ne catturano lo spirito libero, insieme a bracciali, orecchini e pezzi selezionati che offrono un’anteprima preziosa della nuova collezione in arrivo il prossimo autunno.

L’incontro tra Elodie e APM Monaco si conferma così un dialogo creativo che va oltre la moda. Da una parte, un brand in continua evoluzione, capace di fondere artigianalità e innovazione; dall’altra, una delle artiste più carismatiche e influenti del panorama italiano, icona di stile e personalità autentica.

Nel videoclip di “Yakuza”, ogni gioiello non è solo un dettaglio, ma un frammento di narrazione: un racconto visivo che unisce musica, eleganza e visione contemporanea.

Fondato nel 1982 a Monte Carlo, APM Monaco è un brand a conduzione fami liare noto per i suoi design ispirati alla Riviera e al lifestyle mediterraneo. La sua visione si è affermata su scala internazionale, con una presenza globale di oltre 400 negozi in tutto il mondo, consolidando la sua posizione come punto di riferimento per una gioielleria contemporanea.

vio.dec