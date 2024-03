Christian Horner e gli screenshot della chat con la dipendente: vacilla il matrimonio con Geri Halliwell

Sakhir (Bahrain), 1 marzo 2024 – Secondo i tabloid britannici, che si basano sulle dichiarazioni degli amici della coppia, il matrimonio tra il team manager della Red Bull Racing Christian Horner e l’ex spice girl Geri Halliwell starebbe vacillando. Il motivo sarebbero i messaggi inappropriati scambiati tra l’uomo e una dipendente della squadra che dirige. A differenza di quanto si pianificava, la cantante – che si sentirebbe “umiliata” e in preda a un “tracollo emotivo” – non ha raggiunto il marito in Bahrain, dove si sta tenendo il primo appuntamento della nuova stagione di Formula 1.

L’indagine interna

Il vaso di pandora è aperto lo scorso 5 febbraio, quando la GmbH – la società a capo della Red Bull Racing – annuncia l’avvio di un’indagine interna per dei “comportamenti inappropriati” da parte di Horner. Il 9 febbraio a Londra, il manager è sottoposto a un interrogatorio di 8 ore da parte di un avvocato, per poi apparire nei giorni successivi a fianco della sua squadra durante la presentazione della nuova monoposto e in Bahrain per i primi test. Il 28 febbraio, GmbH annuncia che, a seguito dell’investigazione, le accuse su Horner sono decadute.

Gli screenshot

Mentre Halliwell confidava ai suoi amici di essere “sollevata ed entusiasta” della provata innocenza del marito, ecco arrivare un altro colpo. Il 29 febbraio, un indirizzo anonimo fa recapitare al presidente della F1 Mohammad Ben Sulayem e al direttore esecutivo Stefano Domenicali una mail con decine di screenshot di centinaia di messaggi Whatsapp inviati da Horner all’impiegata della Red Bull, con varie foto e selfie del manager che attesterebbero la loro veridicità. Negli scambi, l’ex pilota sembrerebbe citare un presunto rapporto avuto con la donna e farebbe diverse allusioni sessuali. In una delle risposte, la dipendente scrive: “Non credo che tua moglie ne sarebbe contenta”.

Crisi

Gli amici di Halliwell, sentiti dal Daily Mail, parlano di una vera e propria crisi tra l’ex spice girl e Horner. “Chris le aveva assicurato che non c’era nulla”, afferma un conoscente. “Geri ha vissuto in questa bolla felice per così tanti anni, pensava di aver trovato il suo principe, il suo cavaliere dall’arma scintillante – ha spiegato un altro – Ora sta crollando tutto. Le lacrime si erano asciugate mercoledì con l’esito dell’indagine, ma ora sono certamente tornate”. La coppia è convolata a nozze il 15 maggio 2015 e ha una figlia nata nel 2017.

Sebbene non si possa essere ancora sicuri dell’autenticità degli screenshot, è certo che Halliwell non ha seguito Horner in Bahrain. A detta dei suoi amici, la sua presenza a fianco del marito nel primo appuntamento stagionale della Formula 1 sarebbe stata pianificata proprio per mettere a tacere definitivamente le voci sui comportamenti inappropriati dell’uomo. Un modo per mostrare al mondo che la cantante gli crede. Ora però la ‘rumorosa’ assenza di Geri riaccende i dubbi.