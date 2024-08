Gerardina Trovato e il toccante appello ai fan: “Non mi abbandonate”

Catania, 16 agosto 2024 – "Ciao amici, sono Gerardina Trovato, a casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente. E noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate". Così in un video-appello sui social la cantante catanese, divenuta famosa negli anni ‘90 con “Non ho più la mia città”, il brano che le fece guadagnare il secondo posto tra i Giovani a Sanremo 1993.

Il ritorno sul palco

Da anni assente da palcoscenici e classifiche, dopo diversi problemi di salute, la cantautrice è riapparsa nei giorni scorsi sul palco di Marianopoli, in Sicilia, dove ha riproposto i suoi successi. La sua presenza alla festa patronale non è passata inosservata ai tantissimi fan che non l’hanno mai dimenticata e hanno rilanciato il video dell’esibizione sui social. In poche ore il video ha ricevuto oltre 16mila commenti, senza contare i repost. La risposta all’inaspettata ondata di affetto è arrivata della stessa Gerardina: “Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza”. Ha detto rivolgendosi direttamente ai fan.

La carriera

Dopo il secondo posto tra le novità a Sanremo 1993, l’artista sembra destinata a un sicuro successo, ma alle tournée in l’Italia e collaborazioni con artisti del calibro di Andrea Bocelli e Renato Zero, si alternano lunghi periodi di silenzio. Nel 200 torna a Sanremo tra i big con "Gechi e vampiri", che le fa conquistare il sesto posto, ma è un successo di breve durata seguito a un nuovo, lungo periodo di buio.

La malattia

L’artista, tre partecipazioni al festival di Sanremo (1993, 1994 e 2000), ha attraversato un lungo periodo di buio, come lei stessa ha raccontato in diverse interviste. Nel 2020 ha parlato della depressione che l'aveva colpita, dei problemi economici e di quelli familiari. Non ha mai fatto mistero dei motivi che l’hanno tenuta a lungo lontana dal palco, spiegando di soffrire di una grave nevrosi ossessiva depressiva: "Ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica”. Ora, anche grazie ai social, l’artista cerca l'aiuto dei fan per uscire definitivamente dall’eclissi artistica che l’ha tenuta per troppo tempo lontana dal successo.

I problemi economici e l’incomprensione con la madre

A minare la serenità dell’artista non solo problemi economici per la rottura con il suo management (sarebbe arrivata a vivere con l’aiuto della Caritas e dell’amica Caterina Caselli, come ha raccontato lei stessa) ma anche problemi di salute e un rapporto conflittuale con la madre, Agata Russo, scomparsa nel 2020. In un'intervista, Gerardina Trovato aveva accusato la mamma di averle negato aiuto quando aveva bisogno. Accuse respinte fermamente. Ma le due donne non si sono mai chiarite del tutto, come rivela la dedica che Gerardina affida ai social alla scomparsa della madre: “Addio mamma, ora starai bene per sempre e saprai quanto ti ho amata e quanto mi hai impedito di amarti. Riposati nelle braccia del cielo”